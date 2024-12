Így tisztítsd meg hatékonyan a mosogatószivacsot

A mosogatószivacs ideális környezetet biztosít a baktériumok és kórokozók szaporodásának – egy tanulmány szerint egy szivacson akár 82 trillió baktérium is lehet – ezért nagyon fontos a megfelelő fertőtlenítés. Ennek hiányában a bacik ugyanis könnyedén átkerülhetnek az edényekre, poharakra, evőeszközökre, ami komoly egészségügyi kockázatokat rejt magában. A koszos mosogatószivacs nem távolítja el hatékonyan a szennyeződéseket, ezen kívül kellemetlen szagot is áraszthat magából.

Forrás: Shutterstock

Hogyan tisztítsuk meg hatékonyan a koszos mosogatószivacsot?

1. Mikrohullámú sütő segítségével

Egy hatékony módszer lehet, ha beáztatjuk a mosogatószivacsot egy tál vízbe, majd betesszük a mikrohullámú sütőbe legmagasabb teljesítményre egy-két percre. A forró gőz segít elpusztítani a baktériumokat. Vigyázz arra, hogy ne hagyd bent tovább, mert könnyen megéghet!

2. Mosogatógép használatával

Másik kiváló módszer, ha betesszük a mosogatószivacsot a mosogatógép legfelső polcára, elhelyezünk a gépben egy kiváló minőségű, erős hatóanyag-tartalmú mosogatógép-kapszulát és elindítjuk a legmagasabb hőmérsékletű programot. Mire lejár a program, meglátod: csodát fog tenni a mosogatószivaccsal.

3. Ecet segítségével

Az ecet a baktériumok közel 100%-át képes elpusztítani, ezért amellett, hogy a konyha és fürdőszoba tisztítására is kiválóan alkalmas, a mosogatószivacsot is percek alatt hatékonyan fertőtleníthetjük vele. Csak áztassuk be a mosogatószivacsot ecetbe, majd jó alaposan öblítsük el. A művelet után a mosogatószivacs úgy fog ragyogni, mint új korában.

4. Forró víz segítségével

A forró víz – hasonlóan az ecethez – fertőtlenítő hatással bír, ezért kiváló módszer lehet, ha forralunk vizet, majd beledobjuk a mosogatószivacsot és hagyjuk ázni, amíg ki nem hűl a víz.

Forrás: Shutterstock

Milyen gyakran kell tisztítani a mosogatószivacsot?

Az egészségünk megőrzése érdekében az a legjobb, ha a fent említett módszerek közül valamelyikkel hetente minimum egyszer, de inkább kétszer jó alaposan megtisztítjuk a mosogatószivacsot. Ha a szivacs kopott, akkor érdemes lecserélni – és egy hónapnál tovább semmiképp se használjuk.