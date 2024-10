Baktériumtelepek a lakásban: ezeket a tárgyakat senki nem cseréli le időben

Sokszor olyan gyorsan telnek a napok, hetek, hónapok, hogy ha nem írjuk fel magunknak, talán fel sem tűnik, hogy az otthonunk tele van olyan használati tárgyakkal, amelyeknek a cseréje már réges-rég aktuális lett volna. A gond csak az, hogy ezek a tárgyak egy idő után komoly baktériumtelepekké válnak és károsan hatnak az egészségünkre.

Baktériumtelepek: ezeket a tárgyakat rendszeresen kell cserélni a lakásodban

1. Párna

A párnát minimum kétévente, de inkább gyakrabban érdemes cserélni, ugyanis olyan poratkák, baktériumok és gombák tenyésznek meg benne, amelyeket lehetetlenség mosással kiűzni. A poratkákat szabad szemmel nem lehet látni. Testük elhalt hámsejtjeivel táplálkoznak és főleg párnákban, matracokban, különböző textíliákban telepednek meg. Ha ezeket belélegezzük, allergiás reakciót válthatnak ki a szervezetünkben.

2. Fogkefe

A fogkefét, vagy az elektromos fogkefe fejét minimum háromhavonta vagy gyakrabban érdemes cserélni. A régi fogkefén olyan baktériumok halmozódnak fel, amelyek súlyosan károsíthatják a szájüreg belsejét, ráadásul az elhasználódott fogkefe sörték nem tisztítanak megfelelően, így a fogmosás sem lesz elég hatékony. A fogkefe rendszeres cseréje segít megelőzni a fogszuvasodást és az ínygyulladást.

3. Konyhai szivacs

Nagyon fontos, hogy a mosogatószivacsot rendszeresen, minimum 1-2 hetente cseréljük. A mosogatás következtében nagyon hamar nagyon sok baktérium telepedik meg rajta – ugyanis a nedves környezet a legideálisabb a bacik szaporodásának. Egyes kutatások szerint a mosogatószivacsban több baktérium is lehet, mint a WC kagylóban. Bár a fertőtlenítés is hasznos, a gyakori cserével biztosra mehetünk.

4. Hajkefe

A hajkefét 8-10 havonta érdemes cserélni, de rendszeres tisztításuk is elengedhetetlenül szükséges, ugyanis ahogy a fésűn felhalmozódnak a hajszálak, az elhalt hámsejtek és a hajápoló termékek, úgy a gombák és a baktériumok is rohamtempóban szaporodnak. Ez rendkívül káros lehet a fejbőrnek, korpásodást és a hajszálak roncsolását is okozhatja.