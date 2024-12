Tisztaság tíz nap alatt: így végezd el a karácsonyi nagytakarítást

Mielőtt nekiállunk a karácsonyi nagytakarításnak, próbáljuk meg vendégként körbejárni a lakást, nézzük meg, mi lehet az, ami zavarja a szemünket, felesleges, hogy elől legyen és nem is esztétikus.

A karácsonyi nagytakarítás jó alkalom arra, hogy megszabaduljunk a felesleges holmiktól

Forrás: Shutterstock

A karácsonyi nagytakarítás nem kell, hogy rohammunka legyen



Amihez jó idő kell

Kezdjük a napot az ablakok mosásával. Nem lesz csíkos az üveg, ha öt liter hideg vagy forró ablakmosó vízhez egy deciliter háztartási ecetet adjunk. A függönyöket még nedvesen akasszuk a helyére, hogy elkerüljük a gyűrődéseket szárítás közben.

Akár kétnaponta

Tegyünk rendet a gyerekszobában: plüssöknek, kisautóknak, építőknek legyen külön doboza, ahová pillanatok alatt bedobálhatjuk őket. Közben szelektáljunk, ajándékozzuk el, amire már nincs szükségünk. Töröljük át az ágykeretet, a székeket, az íróasztalt és a szekrényeket.

Ez se maradjon el

Fentről lefelé haladjunk a hálószobában, így először távolítsuk el a pókhálókat, töröljük le a lámpát, a szekrények tetejét. Az ágyat porszívózzuk, a matracot szellőztessük ki. Mossuk ki az ágyneműket.

A legnehezebb munka

A kanapét húzzuk el, takarítsunk ki mögötte. A bútorokhoz használjunk ápolószert. Törölgessünk le újra minden polcot, szekrényt, majd porszívózzunk, mossunk fel a lakásban.

Fürdőszobai tanács

Ha a fürdőszobai csempén megfigyelhetőek fekete foltok, keverjünk 1 dl 20%-os ecetet 1 liter forró vízhez, majd ezzel súroljuk át a csempét és a fugákat, végezetül öblítsük le tiszta vízzel.

A konyhában

Miután megsült a bejgli és a mézeskalács, zsírtalanítsuk a sütőt, a tűzhelyet és a mikrót. A konyhaszekrényből dobjuk ki a lejárt ételeket, majd mossuk ki kívül és belül. Válogassuk át a konyhai eszközöket is, amire már nincs szükségünk, vagy tönkrement, dobjuk ki.

A fölösleges kabát

Az előszobát is tegyük rendbe, hogy az alkalmas legyen a vendégek fogadására. A ruhafogasról szedjük le a ritkán használt kabátokat, hogy a rokonoké is elférjenek. A ház előtt is söpörjünk fel.

Apróság percek alatt

Az ünneplés előtt már csak néhány apró feladat maradt hátra. Vigyük ki a szemetet, helyezzünk el tiszta kéztörlőt a fürdőszobában, ellenőrizzük, van-e elegendő szappan a kézmosáshoz.