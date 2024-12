Használd ezt az egyszerű hozzávalót a sütő tisztítása során és olyan lesz, mint újkorában

Sajnos a sütők tisztítása esetén az öntisztító mód nem igazán segít, mivel sok energiát, hőt és kemikáliát igényel. Szerencsére léteznek olyan módszerek, amelyekkel könnyebbé válik a sütő tisztítása. Mindössze citromokra lesz szükség hozzá. Olvass tovább, és ismerj meg két módot is a sütő tisztítására citrommal.

A sütő tisztítása citrommal egy bevált és hatékony módszer.

Forrás: Shutterstock/In Our Steps

A sütő tisztítása citrommal

A citromot nem csak élelmiszerként tudjuk felhasználni, hanem a háztartásban is. A citrom egy igazi csodaszer, hiszen remekül bevethető a konyha takarításánál, könnyen és sokrétűen hasznosítható. Legyen szó vágódeszkákról vagy a makacs foltok eltávolításáról. A citromlé hatékony tisztítószer, mivel citromsavat tartalmaz, amely természetes antibakteriális és antiszeptikus hatású. a citrom nem csak a konyhában ,de a mosás során is bevethető, olcsóbban és környezetkímélőbben fehérré varázsolhatod vele a ruháidat. A citromlé savasságának köszönhetően tehát kiválóan működik tisztítószerként. A konyhai gépek, mint például a sütő, vagy a mikró is kiválóan tisztítható vele, hiszen hatékonyan távolítja el a makacs zsírszennyeződéseket, valamint a vízkövet is. A citrom friss illata mellett a héjában lévő olajok egy kis fényt is adhatnak.

Használj citromgőzös fürdőt

Vágj fel néhány citromot negyedekre, és helyezd őket egy sütőálló tálba (például egy kerámiából készült piteformát), majd önts rájuk vizet. Ezután tedd a tálat a sütőbe, és 120°C fokon süsd 30 percig. Miután eltelt az idő, vedd ki a tálat, és meríts egy szivacsot a citromos vízbe, majd töröld le vele a sütő ajtaját és rácsait. Az eredmény pedig csillogó felületek és friss citromos illat.

Ha el akarod távolítani a makacs zsírt és koszt a sütő belsejéből, próbálj meg egy kis gőztisztítást.

A citrom és víz gőzölésére vonatkozó javaslat némiképp eltér a fentebb leírtaktól, de hasonlóan egyszerű ás hatékony módszer: ahelyett, hogy az egész citromot a sütőálló tálba tennéd, vágd fel a citromokat és facsard ki a levüket a vízbe. A tálat ezután tedd be a sütőbe, és hagyd, hogy a víz elkezdjen felforrósodni. Figyeld a vizet és amint elkezd felforrni, kapcsold ki a sütőt, hagyva, hogy a gőz keringjen. Miközben a sütő hűl, ne nyisd ki az ajtaját. A citrom és a gőz kombinációja segíthet eltávolítani a koszt és zsírt, így egy lépéssel közelebb kerülhetsz a gyorsabb és könnyebb sütőtakarításhoz.