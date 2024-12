Összeesküvő vagy áldozat? 437 éve hunyt el Stuart Mária

Az érem két oldala

A Két királynő (16) című film­dráma dr. John Guy Queen of Scots – The True Life of Mary Stuart (A skótok királynője – Így élt valójában Stuart Mária) című történelmi monográfiája alapján készült.

„Azt akartuk megmutatni, hogy ez a két nő miként használta hatalmát a férfiak világában, s végül miért veszített az egyikük – mondta Tim Bevan, a filmet gyártó cég egyik elnöke. – Ezek az erős akaratú nők csupa olyan dologgal küzdöttek, amikkel napjainkban mi is: a hatalommal, a politikával, a szerelemmel.”

A film legfontosabb jelenete a két királynő találkozása (ez egyébként a valóságban sosem történt meg, legalábbis nincs rá bizonyíték). A fő­szerepeket alakító színésznők, Saoirse Ronan (Mária) és Margot Robbie (Erzsébet) a közös jelenet felvételéig elkerülték egymást – tudatosan! „Meg­egyeztünk, hogy a forgatáson nem találkozunk, amikor karakterben vagyunk, a jelenet felvételének napján pedig teljesen elkerültük egymást, amíg a kamerák el nem indultak – mesélte Ronan. – A kérdéses jelenetben egy szoba két oldaláról indultunk meg a másik felé. Amikor végül megláttuk egymást, a több hónapos próbák és a háromheti forgatás után, remegni kezdtünk, mint a nyárfalevél. Eleredtek a könnyeink, valóágos testen kívüli élmény volt!”