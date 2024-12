Ezt senki sem hitte volna! Királyi családtagot hívott meg karácsonyozni Harry herceg és Meghan Markle

Harry herceg és Eugénia hercegnő mindig is szoros kapcsolatot ápoltak, egymás iránt érzett szeretetük és tiszteletük a botrányok ellenére is megmaradt. Harry és Meghan úgy döntöttek, meghívják Eugéniát és családját Kaliforniába, hogy közösen ünnepeljék a karácsonyt. Azonban ez a kedves gesztus nagyon kellemetlen helyzetbe hozta András herceg lányát, hiszen Károly király is meghívta őt Sandringhambe, a hagyományos királyi karácsonyi ünneplésre.

Eurénia hercegnő a botrányok ellenére is jóban maradt Harry herceggel

Forrás: https://www.instagram.com/princesseugenie/

Harry herceg meghívása kellemetlen helyeztbe hozta Eugénia hercegnőt

A Mirror szerint Eugénia senkit sem akart megbántani, így kompromisszumos megoldást keresett. Úgy döntött, hogy újév környékén látogat el Harry és Meghan otthonába férjével, Jack Brooksbankkal, valamint két gyermekükkel, Augusttal és Ernesttel. Jennie Bond királyi szakértő szerint ez a lépés lehetőséget ad Eugéniának, hogy mindkét meghívásnak eleget tegyen. A hercegnő és nővére, Beatrix hercegnő egyébként sem tölt sok időt Sandringhamben; mindketten a saját anyósukkal és apósukkal ünnepelnek, de meglátogatják sajéát szüleiket is, András herceget és Sarah Fergusont.