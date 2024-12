A Szex és New York titkai első kézből – Candace Bushnell Budapestre érkezik!

Az Igaz történetek a szexről, sikerről és a Szex és New Yorkról című egyszemélyes színpadi show-ban a világhírű írónő, Candace Bushnell saját életének kulisszái mögé kalauzolja a közönséget, megosztva karrierjének fordulópontjait és a legendás sorozat valós eseményeit.

Candace Bushnell, a Szex és New York írónője Budapestre érkezik

Forrás: Koncertpromo

A Szex és New York titkairól az Erkel Színházban hull le a lepel

A Szex és New York sztorija 1994-ben indult a New York Observer hasábjain, ahol Candace Bushnell saját és baráti köre életéből merítve alkotta meg azokat a történeteket, amelyek azóta nemcsak könyvként, hanem Emmy-díjas tévésorozatként is világsikert arattak. A Szex és New York sorozat új megvilágításba helyezte a női barátságot, karriert, függetlenséget és párkapcsolatokat, miközben a divat és a szexualitás tabuit is döntögette. Jelentős hatással volt a nők társadalmi szerepére is, megkérdőjelezve a korábbi, merev nézeteket. A sorozat a nőket New York egyik legizgalmasabb városának középpontjába helyezte, ezzel új perspektívát nyújtva a hagyományos elképzelésekhez képest.

Candace Bushnell 2025 tavaszán az Egyesült Királyság nagyvárosai után Budapesten lép fel, március 19-ei előadása különleges élményt kínál: elhozza azokat a valódi történeteket, amelyek inspirálták Szex és New York sorozatot.

Ezúttal tehát a magyar közönség is első kézből hallhatja azokat az embereket és helyzeteket, amelyek ihlették Carrie-t, Mirandát, Charlotte-ot és Samanthát, azaz a sorozat főhőseit. Bushnell olyan módon mesél, ahogyan csak ő tud; elmeséli, hogyan költözött New Yorkba 18 évesen, amikor a nők még nem kaphattak hitelkártyát, hogyan lett szexuális rovatvezető, Emmy-díjas tévésorozatot készített és több New York Times bestseller könyvet írt.

Megosztja a szerelemről, nevetésről, magasságokról és mélységekről szerzett tapasztalatait és azokat a felemelő életleckéket, amelyeket menet közben tanult meg, — mindezt koktélok mellett és Manolo cipőkben.

Az írónő előadása során humoros anekdotákat oszt meg és interakcióba lép a közönséggel, játékokat játszik velük, és az is kiderül majd, mely események történtek meg valójában az életében. Bushnell reflektál a modern társkeresésre és arra, hogyan változott meg a párkapcsolatok dinamikája az internet és a közösségi média korában és megosztja gondolatait arról is, hogy milyen hatással van ez a fiatal nők életére és kapcsolataikra.