5 történelmi tévhit, aminek a tudomány is bedőlt: íme, az igazság

A történelmi tévhitekkel ellentétben a vikingek sisakján nem volt szarv

4. A vikingek szarvas sisakot hordtak

Szép szál, szőke, nagyszakállú férfiak, szarvas sisakban. Valami hasonló kép ugrik be mindenkinek a viking szó hallatán. A szarvas sisak annyira jellegzetes, hogy mindenki történelmi tényként kezeli, melyet a logók, könyvek, középkori történelmi filmek is megerősítenek. Azonban egy ásatáson sem leltek viking szarvas sisakokat, csak sima kúpokat, melyek a szemet is körülölelték. Ez a történelmi tévhit a A Nibelung gyűrűje opera leleményes jelmeztervezőjéhez, Carl Emil Doeplerhez köthető, aki szarvakat tett a sisakra, hogy a vikingek barbárságát hangsúlyozza. Így emelkedett a szarvas sisakos északiak képe a történelmi tévhitek közé.

Történelmi tény, hogy a piramisokat nem rabszolgák építették

5. A piramisokat rabszolgák építették

Az ókori Egyiptom tele volt rabszolgákkal, így logikus a következtetés, miszerint a piramisokat is rabszolgák verejtékével építették.

A szikár történelmi tény ezzel szemben az, hogy a legendás piramisokat fizetett mesterek és közemberek végezték, akik egyfajta adót fizettek meg így. Az építkezések területén külön városokat húztak fel, szolgáltatásokkal együtt, ahogy a víz- és élelmiszer-ellátásról is gondoskodtak. Persze a piramisok építése ettől még nem volt egy kifejezett wellness-hétvége, mert így is sokan meghaltak építése során, az építők viszont mind a piamis alá lettek temetve, ami a rabszolgáknak nem járt volna.