Így varázsolj magadnak szerencsét és boldogságot az újévre

Ebben az időszakban mindenkit az foglalkoztat, hogy milyen lesz számára a következő év és a siker érdekében egy kis újévi varázslattól sem riadunk vissza!

Ha be akarjuk biztosítani magunkat az újévre, érdemes ezekhez a varázslatokhoz fordulni.

Forrás: Shutterstock

Varászlat az újévre

Iszet boszorkány, főpapnő és mágus a segítségünkre siet!

Szerencsére 2025-öt növő holdban kezdjük, ami támogató hatású, így nagyban segíti az újévi mágikus kéréseinket, varázslatainkat

- kezdi a főpapnő.

Legyünk türelmesek!

A különböző mágikus praktikákhoz mindenképp szerezzük be már előre a szükséges kellékeket. Ezeken kívül fontos olyan ételeket is készíteni, amik növelik a szerencsénket, még akkor is, ha valaki esetleg ebben kevésbé hisz. Persze ezek a mágikus praktikák nem egyenlőek egy szakember által elvégzett siker vagy szerelmi mágia erejével, de mindenképpen segíthetnek. Azt se felejtsük el, hogy egy egész év van rá, hogy az adott kívánságunk beteljesüljön. Ha nem valósul meg rögtön, akkor ne gondoljuk azt egyből, hogy már nem is fog, hiszen idő kell hozzá. Éppen ezért fontos, hogy jól átgondoltan végezzük el az újévi varázslatokat.

Mindenki tudja, hogy ilyenkor lencsét kell enni, de azzal sokan nincsenek tisztában, mit is kell tenni ahhoz varázslás szempontjából, hogy sikeres legyen az új esztendő. Miután szedtünk a lencséből a tányérunkra, háromszor keverjük meg az óramutató járásával megegyezően, és közben mondjuk el a kívánságunkat. Amikor pedig esszük, gondoljunk arra, hogy egész évben bőségesen lesz pénzünk.

Főzzünk a lencsébe babérlevelet, és akinek a tányérjában lesz, annál az anyagi jólét stabilizálódik. A megtaláló őrizze meg a pénztárcájában.

Tegyünk egy kevés nyers lencsét a pénztárcánkba, és szórjunk éjfél után a lakás sarkaiba is néhány szemet, és hagyjuk ott minél tovább. Ezzel biztosítjuk a stabilitást az otthonunkban.

Nemcsak lencsét, hanem rizst is fogyaszthatunk, ami szintén a gazdagság jelképe. Sőt ebből is tehetünk a pénztárcánkba néhány szemet.

Hintsünk, pontosabban fújjunk szét a lakásban fahéjport, mert ezzel a gazdagságot és a pénzt erősítjük. De mivel afrodiziákum, így a hálószobában, az ágy köré is szórhatunk egy keveset.

A cukor és só tartókat töltsük fel, de lehetőleg minden fűszertartót, hogy mindig legyen bőségesen tele a kamránk.

Az új év első napján ne dobjunk ki szemetet, mert ezzel az egész év szerencséjét dobjuk ki.

Ilyenkor együnk rétest és gyümölcsöt, lehetőleg minél több fajtát, mert így a munkában leszünk szerencsések. De az is jó, ha többféle süteményből fogyasztunk az újév előtti napon.

Ügyeljünk arra, hogy szilveszter napján tilos malachúst enni, viszont az év első napján ez a menü elmaradhatatlan része. Ugyanis a régi hagyományok szerint a malac az orrával előretúrja a szerencsét, ezért, ha újév napján fogyasztjuk, akkor nagy eséllyel nézünk sikeres év elé. A szárnyasokat és a halat viszont mindenképp száműzzük a menüből, mert balszerencsét hoznak.

Pénz és siker: szükség lesz 1 darab zöld vagy arany színű gyertyára, 2 darab babérlevélre. A babérlevelekre írjuk rá a siker vagy gazdagság szavakat, mindkettőre ugyanazt. Ezután gyújtsunk a gyertyát, és közben gondoljunk a kérésünkre, érezzük át azt, amit szeretnénk elérni, majd égessük el az egyik babérlevelet a gyertya lángja felett, a másikat pedig tartsuk meg.