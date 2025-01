Zámbó Imre, vagy ahogy mindenki ismeri, Zámbó Jimmy 1958. január 20-án látta meg a napvilágot Budapesten egy zenész család gyermekeként. Tehetsége hatalmas népszerűséget hozott számára, gyönyörű dalainak köszönhetően pedig tragikus halála után sem feledik rajongói.

Zámbó Jimmy ma lenne 67 éves

Forrás: MW archív

Ma töltené 67. életévét Zámbó Jimmy, a király

Egy ország rajongott érte

A kis Imre tehetsége már gyerekkorában megmutatkozott, 4 testvérével együtt gyakran zenéltek a családi zongorán, később pedig lehetősége nyílt énekelni a Magyar Rádió kórusában is. Nem meglepő módon zenei általános iskolában és gimnáziumban tanult, majd a Zeneakadémia jazz-ének szakán folytatta tanulmányait. 1977-től már hivatalos zenészként tevékenykedett, éjszakai bárokban lépett fel, majd Amerikában folytatta karrierjét, itt adta ki első lemezét 1987-ben és innen ered a Jimmy név is. Magánéletében is jól alakultak a dolgok: 1977-ben elvett egy kétgyermekes asszonyt, akitől aztán Krisztián nevű fia született. Később azonban gyermeke anyjával elváltak útjaik és feleségül vette Edit asszonyt, akitől két fia született: Szebasztián és Adrián.

Mindeközben karrierje Magyarországon addig soha nem látott magasságokba emelkedett: a slágerlisták élére került dalaival és egyre több televíziós szereplést vállalt, ami a magyar popzene élvonalába repítette őt.

Egy ország lélegzete akadt el

Jimmy Magyarország legnagyobb sztárja volt a 80-as és 90-es években, négy és fél oktávos hangterjedelmének és szívhez szóló előadásmódjának köszönhetően a közönség Királynak kezdte el őt szólítani. Kétszer is telt házas koncertet adott a Budapest Sportcsarnokban és saját műsort is kapott az egyik kereskedelmi csatornán, előbb Karácsony Zámbó Jimmyvel, később pedig Dalban mondom el címmel.

2001 január másodikán azonban olyan dolog történt, ami az egész országot lesújtotta: Jimmy egy pisztollyal főbe lőtte magát. A rajongók értetlenül álltak a váratlan és megrázó eset előtt, a médiumok pedig azt boncolgatták, vajon baleset vagy öngyilkosság okozta a Király halálát.

Felesége, Edit asszony öntött tiszta vizet a pohárba, kiderült, hogy egy tragikus baleset következtében vesztette életét Zámbó Jimmy.