Fokhagymafürdő: ezzel a rituáléval csak jó dolgokat vonzhatsz be 2025-ben

Még csak pár napja írunk 2025-t, így van még időd arra, hogy mindent megtegyél azért, hogy az éved sikeres legyen. Az újévi babonák mellett az újévi rituálék mellett sem szabad elmenni, főleg azért, mert ezeket nagy energiájú és tisztító hatású fűszerekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel és gyógynövényekkel végzik. Az a különleges rituálé, amiről most írni fogunk még könnyedén elvégezhető, hogy sikerekben gazdag legyen a 2025-ös éved. Kövesd lépésről lépésre a fokhagymafrüdőt és higgy a saját sikeredben!

Ezzel a fokhagymafürdő rituáléval garantáltan sikeres éved lesz!

Forrás: Shutterstock

A fokhagymafürdő garantáltan sikereket hoz majd 2025-ben

A fokhagymafürdő egy olyan rituálé, amivel pozitív energiákat hoz az életedbe 2025-re. A rituálét sötétedés után végezd, így a Hold ereje is a segítségedre lesz. Ezzel a rituáléval megtisztítod az aurád, megszünteted a negatív energiát és a sikert, boldogságot és jó energiákat vonzhatsz az életedbe.

Így végezd a fokhagymafürdőt

Amire biztosan szükséged lesz:

nagy kád meleg víz

7 gerezd fokhagyma

egy kis tengeri só

A listát kiegészítheted levendula illóolajjal és fehér gyertyákkal a még erősebb tisztulásért és energiákért.

1. lépés: töltsd meg a kádat meleg vízzel, oldd fel benne a tengeri sót, és a meghámozott fokhagymagerezdeket helyezd a vízbe. Ha szeretnéd picit összezúzhatod a fokhagymát.

2. Gyújtsd meg a gyertyákat a kád körül, és add a vízhez az illóolajat. Kapcsolhatsz a rituáléhoz relaxációs vagy meditációs zenét is. Meditációt akár a fürdő előtt is végezhetsz pár percig, hogy ráhangolódj a tisztulásra.

3. Merülj el a fürdőben és lazulj el. Mindeközben fókuszálj a jóra, engedd el a negatív energiákat, gondolj azokra a dolgokra, amelyek boldoggá tesznek, és amelyeket kívánsz magadnak 2025-re. 15 perc fürdőzés elég a rituálé elvégzéséhez.

Mire jó még a fokhagyma?

A fokhagyma rendszeres fogyasztása segít a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az anyagcsere-rendellenességek, vagy a cukorbetegség megelőzésében. Kiválóan alkalmas fertőzések kezelésére, gyulladáscsökkentésre is. A fokhagyma jót tesz a vérkeringésnek is és csökkenti a koleszterinszintet, és még ezzel nem mondtunk el mindent. A fokhagyma akkor is számos jótékony hatással bír, ha a párnád alá teszel belőle néhány gerezdet.