Tengeri só – Szépülj a hullámok erejével!

Egy tengerparti nyaralás alkalmával nemcsak a testünk pihen, hanem a lelkünk is feltöltődik. A tengeri levegő, a hűsítő habok, a nap sugarai és a tökéletes páratartalom megteszik hatásukat. A tengerben fürdőzés pedig igazi afrodiziákum és elixír a testünknek. A titok pedig a tengeri só erejében rejlik. Nézzük meg, hogyan hat!

Tengeri só jótékony hatásai

Forrás: Shutterstock

A tengeri só szépítő hatásai

A bőr elixírje

Akiknek zsírosodásra hajlamos a bőrük vagy különböző problémákkal, pattanásokkal, mitesszerekkel, aknékkal küzdenek, pontosan tudják, hogy szinte minden gondjuknak búcsút inthetnek, miután néhányszor megmártóztak a tengerben. Ez annak köszönhető, hogy a tengeri só nagyrészt nátrium-kloridot tartalmaz, ami egyrészt szabályozza a túlzott faggyútermelést, másrészt nyugtatja az irritált bőrt. A legjobb, ha beszerzünk egy szappant, ami gazdag tengeri sóban és egyéb ápoló összetevőkben gazdag, és ezzel tisztítjuk az arcunkat. Így a nyaralás után is évezhetjük a tengeri só jótékony hatásait.

Merüljünk el!

Akár a fürdőszobában is érezhetjük úgy magunkat, mintha egy nyaraláson lennénk, és éppen körbeölelnének minket a hullámok. Ehhez nincs másra szükségünk, mint egy kád vízbe tengeri sóban gazdag fürdősót tenni vagy akár beledobni egy fürdőbombát. Egy ilyen merülés segíti a sejtek regenerálódását és erősíti a bőr védelmi rendszerét is, ráadásul az illata az érzékszerveinket is felfrissíti.

Puhítsuk!

A tengeri só rengeteg iont tartalmaz, többek között kalcium-, magnézium- és vasionokat, melyek mind frissítő hatással vannak a sejtekre. Javítják annak az anyagcseréjét és segítik az oxigénáramlását. Ennek köszönhetően a bőrünk puhább és sokkal selymesebb lesz. Éppen ezért érdemes ebben az összetevőben gazdag testápolót vagy tusfürdőt használni.

A bőrünk újjászületik, ha tengeri sóval radírozzuk át

Forrás: Shutterstock

Tegyük ragyogóvá!

A tengeri só természetes hámlasztó hatással rendelkezik és a bőrrel érintkezve sem alakul át. Segít megszabadulni az elhalt hámsejtektől, stimulálja a bőrsejtek megújulását, továbbá kiváló méregtelenítő és bőrpuhító. Éppen ezért a testradírok legkedveltebb alapanyaga, hiszen egy alapos radírozás után szinte minden porcikánk megújul és ragyogóvá válik.

Dúsítsunk!

Imádjuk, hogy egy tengerparti nyaralás alatt szinte nem is kell foglalkoznunk a tincseinkkel, hiszen magától rendeződik szélfútta hullámokba. Ezt a "beach wave" hatást egy tengeri sós permettel is elérhetjük, amivel nagyon könnyen lehet formázni a hajat. Ráadásul a tengeri só a vékony szálú hajra is ajánlott, mert dúsító hatása is van.

Frissítsük fel!

Nyáron, amikor többször viselünk szandált vagy éppen egy kiadós városnézés miatt sokat mászkálunk, a lábunk könnyebben kiszárad, berepedezik. Az igénybe vett területekre a leghatásosabb egy tengeri sós ápoló, mert amellett, hogy újra puhává teszi a talpakat, még fel is frissít.