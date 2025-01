Gyomorrák vitte el a kiváló műsorvezetőt: rövid küzdelem után érte a halál

A műsorvezető tragikus haláláról szóló hírt a Radio Newcastle műsorvezetője, Simon Logan erősítette meg. A BBC sztárjánál, Peter Grantnél gyomorrákot diagnosztizáltak, és hiába küzdött a betegség ellen, végül nem sikerült legyőznie.

Gyomorrák vitte el a kiváló műsorvezetőt

Peter Grantet imádták a rajongók, akik olyan állomásokról ismerhették őt, mint a Magic, a Hallam FM, a Durham FM, a Plymouth Sound, a BBC Radio Newcastle and Tees, a Radio Aire és a TFM. Valamint feltűnt a Made In Tyne és a Wear műsorainak rendezésében és a BBC Look North Breakfast műsorában.

Miután megjelent a szomorú hír Peter haláláról, a rajongók és a volt kollégák búcsúüzenetekkel árasztották el a közösségi oldalakat. A BBC Radio Newcastle sztárja, Alfie Joey a Facebookon tisztelgett "régi barátja" előtt, akit "kérlelhetetlenül pozitívnak" minősített, még azután is, hogy tavaly rákot diagnosztizáltak nála. Emellett azt írta: