Legyen harmónia az otthonodba: kerüld el ezeket a bakikat

Az otthonod nemcsak a pihenés, hanem a feltöltődés színtere is lehet, ha megfelelően rendezed be. A feng shui elvei segítenek a harmónia kialakításában, és pozitív energiákat hozni az életedbe. Azonban néhány alapvető hiba akár a legjobb adottságú lakás energiáit is tönkreteheti. Olvasd el, hogyan kerülheted el ezeket a hibákat, és legyen a harmónia az otthonod legfőbb jellemzője!

Így uralkodjon otthonodban a harmónia

Forrás: Shutterstock

Így uralkodjon otthonodban a harmónia - Kerüld el a hibákat

Egy energiahiányos otthon rossz döntések sorozatát, ismétlődő ballépéseket és betegségeket, egy helyben toporgást, megrekedt életet eredményezhet. Összegyűjtöttünk néhány alapvető bakit, amik a harmónia ellenségei.

Egészséges önbizalom

A bejárati ajtóval szemben lévő tükör blokkolja a csí, a lakást betöltő életenergia szabad áramlását. Szakértők szerint a hálószobában sem javasolt elhelyezni, és nem ajánlottak a túl magasra tett, kisebb méretű darabok sem, mivel utóbbiak csökkentik az önbizalmadat.

A megoldás: ha ragaszkodsz az előszobai tükörhöz, helyezd át az oldalsó falra, az ajtó mellé.

Tartsd bent a pozitív energiát!

A bejárati ajtóval szemben lévő ablak esetében a csí bejut ugyan a lakásba, ám azon nyomban távozik is onnan az üvegfelületen át.

A megoldás: takard el sűrűn redőzött függönnyel, és állíts fénykedvelő növényeket az üveg elé.

A nyugodt alvásért

Szintén káros, ha az ágyad lábrésze a hálószoba ajtaja felé néz. Mivel a ravatalozóban a halottakat lábbal az ajtó felé helyezik el, tudat alatt rendkívül negatív hatást gyakorol az egészségedre és az életenergiádra, ha ebben a pozícióban alszol.

A megoldás: fordítsd el az ágyat úgy, hogy a fejtámlája zárt falfelülettel érintkezzen, és a lábrésze is valamelyik fal felé mutasson.

Fontos a fókuszpont

Ha a lépcső vagy a toalett a lakás közepén helyezkedik el, az minden téren kedvezőtlen hatású. Mivel ilyenkor a Középpont elnevezésű életterület erősen energiahiányossá válik, ez az elrendezés végzetes betegségeket és totális sikertelenséget okozhat.

A megoldás: a toalett ajtaján elhelyezett báguatükörrel sokat javíthatsz a helyzeten, de végleges megoldást csak a lakás átépítése vagy a költözés hozhat.

Formabontás

A sarkokban ártó, metsző energianyaláb keletkezik, ami kárt okoz azokon a területeken, ahova irányul. Ezért érdemes kerülni a szögletes tárgyak és bútorok elhelyezését is a lakásban.

A megoldás: a sarkokba tegyél nagy méretű, csüngő levelű vagy ágú növényeket, az asztalok élét takard el terítővel, bútorcsere esetén pedig válassz lekerekített sarkú darabokat.

Rend és tisztaság

A sok lom és a rendetlenség negatív gondolatokat szül, és az energia megrekedését okozza.

A megoldás: Válj meg a haszontalan, utált tárgyaktól, és takaríts rendszeresen. Ne feledkezz meg a pincéről, a padlásról és a garázsról sem!

Meghitt háló

A gyerekjátékok, irodai eszközök a gyerek-, illetve a dolgozószobába valók, még véletlenül sem a hálóba. Ott ugyanis csökkenthetik a vágyat, blokkolhatják a szexuális energiák áramlását.

A megoldás: a hálóba csakis a vágyat felkorbácsoló dekorációk, színek kerüljenek, és minél kevesebb bútort helyezz el benne.

Erőt adó növények

A kaktuszt, bármennyire közkedvelt szobanövény is, erősen kerülendőnek tartja a feng shui, mivel bevonzza a negatív energiát az otthonodba. Emiatt aztán az ott lakók zárkózottá, csökönyössé válhatnak.

A megoldás: helyezz inkább Aloe verát, rózsát vagy fokföldi ibolyát az ablakba, vagy ha szereted az egzotikus növényeket, akkor bambuszt!