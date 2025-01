Borzasztó hír érkezett: feltehetően az egyik Huszti lány holttestére bukkantak

Egy holttestet emeltek ki a Dee folyóból péntek reggel, nem messze attól a helyszíntől, ahol legutóbb észlelték a Skóciában eltűnt Huszti Elizát és Henriettát. A skót rendőrség később bejelentette, hogy már csak Elizát keresik.

A Huszti ikrek közül már csak Elizát keresik

Forrás: Getty Images

Huszti Henrietta holttestét találhatták meg

A skót hatóságok péntek reggel 7:55-kor kaptak bejelentést egy holttestről, amelyet a Dee folyó feletti Queen Elizabeth híd közelében fedeztek fel. A rendőrség azonnal a helyszínre vonult, majd a testet kiemelték a vízből. A Sky News arról számol be, hogy az aberdeeni rendőrség hivatalosan is megerősítette, hogy egy nő, feltehetően Huszti Henrietta holttestét találták meg a Dee-folyóban, miközben Elizát továbbra is keresik.