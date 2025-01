Brutális hidegbetörésre kell számítani: havazás, fagy és erős szél várható

Az előrejelzések szerint, ahogy zúdul be a fagyos levegő, úgy a kezdeti esőt havas eső, havazás váltja fel. Van arra esély, hogy átmenetileg kifehéredjen a táj, de a több hóért magasabbra kell menni, viszont péntekre több mint 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet.

Visszatér a téli időjárás

Kiadták a riasztást: bekeményít az időjárás

Erős, sőt több helyen viharos széllel tör be a hideg, több megyére elsőfokú figyelmeztetés érvényes, a legerősebb széllökések meghaladják a 70 km/órát, szombatra virradóan országszerte visszatér a fagy, hidegre fordul az időjárás.

Tartós hóért a hegyekbe kell menni

Pénteken hajnalban ÉNy felől hidegfront éri el az országot, ezért reggelig, délelőttig sokfelé várható csapadék: eleinte eső, majd havas eső, havazás. A Mecsek környékén hózivatar is előfordulhat, itt hirtelen több cm-es hó is hullhat. Az ÉNy-i szél erős, főleg hajnalban viharos lesz. Hajnalban 10, délután már csak 3 fok körül alakul a hőmérséklet, markáns lehűlés várható - írja a Köpönyeg. Szombaton a reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel. Csak néhol lehet hózápor. Az ÉNy-i szél ismét megerősödik. Reggel -2, délután +3 fok várható. Vasárnap és hétfőn változóan felhős idő ígérkezik mindkét nap többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Fagyosak lesznek a reggelek, délutánonként is csak 0, +5 fokot mérhetünk.