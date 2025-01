Szívszorító fotók: Harrison Fordot is evakuálták az otthonából a Los Angeles-i tűzvész miatt

Napok óta hatalmas tűzvész pusztít Los Angelesben, a lángok pedig már Hollywood Hillst is elérték, ahol több világsztár villája is porig égett. Brentwoodban evakuálták az embereket, többek között Harrison Fordot is. A Los Angeles-i tűz az ő 12,6 millió dollárt érő házát is érintheti: a színész 2011 óta él ott.

Harrison Ford otthona is veszélyben lehet a Los Angeles-i tűz miatt

A Los Angeles-i tűz elérhette Harrison Ford villáját is

Szívszorító képek láttak napvilágot, ahogy Harrison Fordot a rendőrség kíséri el, hogy ellenőrizze brentwoodi otthonát, miközben Los Angelesben lángok pusztítanak. Egyelőre nem tudni, a színész otthona milyen állapotban van, őt magát egy autóban kapták lencsevégre.

Elképesztő tragédia

Paris Hiltonnak 1300 négyzetméter lakóterületű otthona égett porrá percek alatt, amit a híresség élő adásban nézett végig, amiről felvételt is közölt az Instagramon. A Top Gun: Maverick sztárja, Miles Teller háza is lángok martalékává vált, de az Amerikai pite sztárjának, Eugene Levynek az otthonát is a földdel tette egyenlővé a Los Angeles-i erdőtűz. Anthony Hopkins otthona is eltűnt, az Oscar-díjas színész csodálatos ingatlanjából semmi sem maradt.

