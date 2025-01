Hollywood A-listás hírességeinek otthona égett hamuvá a Los Angeles-i tűz pusztítása nyomán. A lakókat evakuálták, voltak, akik a személyes tárgyaikkal menekültek, másoknak mindenük oda lett. Angelina Jolie és fia, Knox is azok között van, akik segítik a rászorulókat a bajban.

Angelina Jolie segíti a Los Angeles-i tűz miatt otthon nélkül maradt embereket

Forrás: Getty Images

Angelina Jolie rengeteget segít a Los Angeles-i tűz áldozatainak

Angelina Jolie és 16 éves fia, Knox példamutató módon nyújtanak segítséget a rászorulóknak. Az anya-fiú páros a napokban élelmiszereket, palackozott vizet és más alapvető használati cikket vásárolt Los Feliz egyik helyi boltjában. Jolie a Daily Mailnek elmondta, hogy a következő hetekben anyagi támogatást is nyújt a tűzoltók munkájához, ezzel is hozzájárulva a helyi közösség újjáépítéséhez, de most még másra koncentrál. „Jelenleg a hozzám közel álló emberekről gondoskodom, befogadtam őket az otthonomba” – nyilatkozta.

Összefogtak a hírességek

Jamie Lee Curtis férjével, Christopher Guesttel együtt 1 millió dollárt adományozott a katasztrófa áldozatainak. Kylie Jenner, Mark Zuckerberg, valamint Harry herceg és Meghan Markle szintén jelentős pénzbeli támogatást nyújtottak a helyi segélyszervezeteknek, utóbbiak megnyitották montecitói otthonukat is a tűz elől menekülők előtt. Jennifer Garner - aki egy ismerősét is elveszítette a tűzben - személyesen is részt vesz a segítségnyújtásban: a színésznőt pénteken látták önkéntesként, ahogy ételeket osztott a tűzoltóknak a World Central Kitchen nevű nonprofit szervezetnél. Hozzá csatlakozott José Andrés séf is, aki szintén elkötelezett a bajbajutottak támogatása iránt. Halle Berry, Sharon Stone és Michelle Pfeiffer ruhákat és egyéb tárgyi adományokat ajánlottak fel azoknak, akik mindenüket elvesztették a lángokban.

Sok sztár elveszítette az otthonát

Elvesztette otthonát Anthony Hopkins, Paris Hilton pedig élő felvételen nézte végig, ahogy porrá ég a háza. Milo Ventimiglia könnyeivel küszködve beszélt leégett otthonáról, a színész felesége, Jarah Mariano bármelyik nap világra hozhatja babájukat, ami még szívszorítóbbá teszi tragédiájukat. A földig rombolta a tűzvész Leighton Meester és Adam Brody 6,5 millió dolláros otthonát is, és Mel Gibson háza is leégett.

