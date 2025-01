Hollywood legnagyobb sztrárjainak, köztük Anthony Hopkinsnak az otthona égett porig a Los Angeles-i tűzben

Hollywood legnagyobb hírességeinek lakóhelyei, Los Angeles leggazdagabb környékei égtek hamuvá, sztárok pazar otthonai váltak és romhalmazzá, amikor a Los Angeles-i tűz végigsöpört Pacific Palisades-en. A történelmi pokoljárás halálos áldozatainak száma mostanra elérte az ötöt, miközben a hősies tűzoltók még mindig pokoli körülmények között küzdenek legalább öt különböző helyszínen a frontvonalon.

Forrás: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

Anthony Hopkins, John Goodman és Miles Teller otthona is a megsemmisültek között van, miközben több tucatnyi más sztárnak kell most a szomszédjaikkal együtt izgatottan várnia, hogy megtudja, vajon megmenthető-e még valami. Anthony Hopkins otthona is eltűnt, az Oscar-díjas színész csodálatos ingatlanjából semmi sem maradt. A kapuk, amelyek az ingatlant védték, még állnak, de szélesre tolták őket. Az egykor a házat körülölelő fák szénné égtek.

Szerda délutánig a hatóságok nem adtak becslést az erdőtűzben megrongálódott vagy megsemmisült épületek számáról, de azt mondták, hogy legalább 100 ezer lakost evakuáltak, és közel 30 ezer épületet fenyegetett a tűz. További legalább 100 000 embert figyelmeztettek, hogy fontolják meg az evakuálást.