A Los Angeles-i tűz miatt Harry herceg és Meghan Markle megnyitották montecitói otthonukat a rászorulók előtt. A sussexi pár pénteken Pasadena városába látogatott, hogy személyesen találkozzanak az áldozatokkal: ruhákat és mindennapi használati cikket vittek nekik. Jótékonykodásukat azonban nem mindenki nézte jó szemmel.

Los Angeles-i tűz: Justine Bateman szerint Meghan és Harry katasztrófaturisták

Forrás: Getty Images

Sokan álszentnek tartják őket, hogy a Los Angeles-i tűz áldozatain segítenek

A sussex-i hercegi pár a múlt héten egy pasadenai evakuációs központban tűnt fel, ahol személyesen találkoztak a Los Angeles-i tűz áldozataival és önkéntesekkel. Élelmiszercsomagokat osztottak ki, és együttműködtek José Andrés séffel, a World Central Kitchen alapítójával, amely meleg étellel látja el a rászorulókat. A helyszínen Pasadena polgármestere, Victor Gordo is csatlakozott hozzájuk, aki megjegyezte, hogy Meghan és Harry „nagyszerű emberek, akik valóban támogatni akarnak másokat”. Meghan Markle és Harry herceg a segítségük ellenére mégis kapott hideget-meleget Justine Bateman színésznő az X-en „katasztrófaturistáknak” nevezte őket, és bírálta a nyilvános szereplésüket. „Meghan Markle és Harry semmivel sem jobbak, mint a mentőautók üldözői. Micsoda visszataszító, ahogy a fotókon pózolnak az áldozatokkal. Megnézik a katasztrófasújtotta területet? Most már politikusok is? Nem itt élnek, ők turisták. Katasztrófaturisták” – írta. Bejegyzésével sokan egyetértettek, mások pedig úgy vélik, a színésznő a kákán is csomót keres.

Harryék otthona is veszélyben lehet

A pár Montecitóban található 29 millió dolláros otthona 90 mérföldre van Los Angelestől, de a gyorsan terjedő tüzek miatt Meghan és Harry sem lehet teljes biztonságban. Egy helyi lakos szerint a házaspár „válság-üzemmódba” lépett, és biztonsági csapatuk már kidolgozta az evakuálási terveket, ha a helyzet romlana.

A People néhány napja arról számolt be, hogy Sussex hercege és hercegnője megnyitotta otthonát barátai és szerettei előtt, akiket evakuálni kényszerültek vagy már el is veszítették házukat. Ezzel egyidőben közleményt adtak ki: „Ha egy barát, családtag vagy akár egy háziállat otthont keres, és ön biztonságos helyet tud nyújtani nekik, tegye meg. Fontos, hogy figyeljünk idős vagy fogyatékkal élő szomszédainkra, akik esetleg nem tudják egyedül elhagyni az otthonukat. Egyesek mindenüket elveszítették” - fogalmaztak.

