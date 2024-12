A testbeszédszakértő kíméletlen véleménye: Meghan Markle teljesen leuralja Harryt

Az ötrészes sorozat első részében Harry herceg csupán egyszer tűnik fel, de később is csak csak néhány alkalommal jelenik meg a Netflix Polo című műsorában. A herceg a második és harmadik részben egyáltalán nem látható. Meghan Markle executive producerként van feltüntetve férje mellett, és ő is szerepel a sorozat utolsó epizódjában. Judi James testbeszéd-szakértő szerint a dokumentumfilmben Meghan Markle úgy beszél a pólójátékosokkal, mintha királyi látogatáson lenne náluk. A beszélgetésekbe Harryt is bevonja, de csak látszólag.

Meghan Markle jelenléte királyi hatást kelt

A testbeszéd szakértő szerint Harry herceg vonzalma a lovaspóló férfias világához egyértelműen átjön a dokumentumfilmből, Meghan Markle jelenléte pedig megadja a királyi hatást, amikor amikor belép a képbe, hogy bemutatkozzon egy játékosnak. Harry közben hátralép, hogy nevetve figyelje, ahogy a játékos meghajol, kezet nyújt, és elmosolyodik. Judi hozzátette, hogy Harry mókázni kezd, ami azt mutatja, hogy szereti megnevettetni a feleségét. Judi elmondta:

„Meghan a kézfogást öleléssé változtatja, és mind Harry, mind a játékos úgy nevetnek, mint két iskolásfiú.”

Majd hozzátette: „Meghan úgy beszélget, mintha királyi látogatást tenne a sportolónál, és amikor úgy gondolja, hogy Harry is beléphet a beszélgetésbe, kinyújtja a kezét, hogy megérintse őt. Emellett tiszteletet parancsoló tekintettel sétál a színpadon, hogy átadja Harrynek a trófeáját, aki eközben viccesen a mellkasára mutat, mintha azt kérdezné: nekem?”

„Harry egyértelműen szereti megnevettetni a feleségét, kilép a macsó játékos szerepéből, gyorsan megcsókolja Meghant, akire nyilvánvalóan büszke.”

