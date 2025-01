A nő aki nyulakat szült: Mary Toft története

November 30 után már nem hozott több nyulat a világra, ráadásul egy fertőzést is elkapott, amelyek miatt rohamai voltak és többször is elveszítette az eszméletét. Az orvosok folyamatosan vizsgálták Toftot, de nem jöttek rá, mi okozhatja a rosszulléteket. A nő már hetek óta borzasztóan szenvedett, amikor is nyakon csípték a portását, amint nyulat próbál becsempészni Mary számára.