Így aludtak a középkorban az emberek: meglepő részletek derültek ki

A gazdagabbak, persze, már egy lépéssel előrébb jártak, és elkényeztetett baldachinos ágyakban aludhattak, de az egyszerűbb nép inkább az alvás komfortját nélkülözte. A nők és férfiak, gyermekek és felnőttek gyakran egy helyen, közösen aludtak, hiszen nem volt külön férfiaknak és nőknek fenntartott szoba.

Az együtt alvás mindennapos volt,

és bár számunkra ma talán szokatlan, akkoriban ez nem okozott gondot.

Hogyan hatott mindez az egészségre?

A középkori alvásnak nemcsak a társas kapcsolatokra, hanem az egészségre is hatása volt. Mivel az emberek alvási szokásai eltértek a maiaktól, sokféle hatás jelentkezett a testükre. Az alvás szakaszokra bontása elvileg biztosította a pihenést, azonban az egészségügyi körülmények nem segítették a regenerálódást. A hideg, nyirkos környezetek, a szalmával töltött ágyak, a levegőtlen szobák és az esetleges fertőzések mind hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek hajlamosabbak legyenek különféle betegségekre.

A hosszú, kemikáliák nélküli téli hónapok és a zsúfolt városok is hatással voltak a közegészségügyre. A rendszeres ébredés miatt az alvás nem volt elég mély és pihentető, és ha hozzávesszük az időjárás viszontagságait, akkor nem csoda, hogy a középkor emberei gyakran küzdöttek betegségekkel.

Viszont a középkori emberek aktívabb életet éltek, mint mi.

A fizikai munka, a napi teendők, a mezőgazdaság, az állattartás mind hozzájárultak a testük mozgásához, ami segíthetett abban, hogy az emberek fittebbek maradjanak. Bár az alvás minősége nem volt ideális, a közepes szintű aktivitás és a friss levegő segíthetett megőrizni a fizikai egészséget.

Érdekességek

Az éjjeli fények:

Mivel az elektromos világítás még nem létezett, az emberek éjjeli fényforrásokkal, például fáklyákkal, olajlámpásokkal világítottak. Azonban ezek nemcsak praktikusak voltak, hanem roppant veszélyesek is! Az éjjeli lángok miatt könnyen keletkezhettek tűzesetek, amelyek számos ház és város életét fenyegették.

A családok közös alvása:

A középkorban az alvás nemcsak pihenést jelentett, hanem közösségi élményt is. A családtagok, még a házasok is, gyakran együtt aludtak, és ez erősítette a családi kapcsolatokat. Sőt, az alvás időszakai gyakran alkalmat adtak a közös beszélgetésekre, vagy akár a napi történések megbeszélésére is.

A pihenés hiánya és a hosszú munkaórák:

Az emberek napi élete tele volt fizikai munkával, a gazdálkodással, az állattartással, és bár a középkorban nem volt modern értelemben vett munkaidő, a pihenés sem volt jellemző. Ennek következtében az emberek többnyire fáradtak voltak, és az alvás nem mindig segítette a teljes regenerálódást.