Az egész világot megrázta a hír, hogy Sinéad O'Connor énekesnő 2023. július 26-án, mindössze 56 éves korában, Londonban elhunyt. Később az énekesnő halotti bizonyítványából - amelyet a férje hozott nyilvánosságra - kiderült, hogy krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) és asztma következtében halt meg és elkapott egy légúti fertőzést is, ami hozzájárult a tragédiához. A világhírű ír énekesnő végrendeletének részleteit a közelmúltban hozták nyilvánosságra.

Sinéad O’Connor végrendelete nyilvánosságra került

Forrás: Getty Images

Sinéad O’Connor végrendelete

A most nyilvánosságra hozott végrendelet tartalmazza Sinéad O’Connor utolsó kívánságát is. A dokumentumból kiderült, hogy gyermekeit – Jake Reynolds, Brigidine Roisin Waters és Yeshua Bonadio – arra kérte, mindent tegyenek meg, hogy az albumai ne merüljenek feledésbe, az eladások fellendüljenek és profitáljanak belőle. Az énekesnő még azt is kérte, hogy papi ruhában temessék el, valamint a héber Biblia egy példányát és a Theology című albumát is tegyék a koporsójába. A végrendelet alapján Sinéad vagyona 1,7 millió fontot tett ki, amely az adósságok és temetési költségek levonása után 1,4 millió fontra csökkent. Az énekesnő gyermekeire hagyta vagyonát és személyes tárgyait. Gitárgyűjteménye például lánya, Yeshua birtokába került - írja a Mirror.

Sinéad O'Connor mentális problémáktól szenvedett

O'Connor az évek során mentális egészségügyi problémákkal küzdött, 2015-ben titokzatosan beszélt egy túladagolásról is. A következő évben egy rövid időre el is tűnt, a rendőrséggel kerestették. Sinéad azonban 2016 júniusában "hamisnak és rosszindulatúnak" nevezte a pletykákat, melyek az állítólagos öngyilkossági kísérletről szóltak, és kijelentette, hogy túlságosan boldog ahhoz, hogy ilyet kövessen el.