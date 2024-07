Sinéad O'Connor halála: végre kiderült, miért vesztette életét az énekesnő

Megrázta a zenei világot a hír, hogy Sinéad O'Connor énekesnő 2023. július 26-án, mindössze 56 éves korában, Londonban elhunyt. Most, egy évvel később derült ki, hogy mi volt a zenész halálának pontos oka. Az énekesnő halotti bizonyítványából - amelyet a férje hozott nyilvánosságra - kiderült, hogy krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) és asztma következtében halt meg Sinéad O'Connor. Elkapott egy légúti fertőzést is, ami hozzájárult a tragédiához.

Hogy az énekesnő természetes halállal halt meg, már januárban bejelentették, akkor le is zárták a vizsgálatokat.

Sinéad O'Connor halálát tüdőbetegség okozta

Forrás: Getty Images via AFP

Sinéad O'Connort egy éve találták holtan a lakásában

A provokatív stílusáról is ismert énekesnő 2022. júniusában minden fellépését lemondta, hogy az egészségével törődjön, miután fia, Shane 17 évesen öngyilkos lett.

„Tisztelettel szeretnénk bejelenteni, hogy Sinéad O'Connor idén, 2022-ben nem lép fel élőben szeretett fia, Shane tragikus elvesztése miatt" - írta akkor O'Connor menedzsmentje. „Köszönjük Sinéad barátainak és rajongóinak a támogatást, a megértését, nagyra értékeljük ebben a nehéz időszakban. A szeretet nagy vigaszt és békét jelentett Sinéad számára."

A rendőrség egy évvel ezelőtt talált rá O'Connorra élettelenül egy londoni lakásban - még a helyszínen halottnak nyilvánították.

„Nagy szomorúsággal jelentjük be szeretett Sinéadünk halálát" - közölte családja akkor. „Családja és barátai teljesen összetörtek, a magánéletük tiszteletben tartását kérik ebben a nagyon nehéz időszakban."

Sinéad O'Connor mentális problémáktól szenvedett

O'Connor az évek során mentális egészségügyi problémákkal küzdött, 2015-ben titokzatosan beszélt egy túladagolásról is. A következő évben egy rövid időre el is tűnt, a rendőrséggel kerestették. Sinéad azonban 2016 júniusában "hamisnak és rosszindulatúnak" nevezte a pletykákat, melyek az állítólagos öngyilkossági kísérletről szóltak, és kijelentette, hogy "túlságosan boldog" ahhoz, hogy ilyet kövessen el.

Sinéad O'Connor három gyermeket hagyott hátra: a 37 éves Jake-et, a 28 éves Roisint és a 17 éves Yeshuát.