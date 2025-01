Tudtad? Ezekben a boltokban vásárolhatsz élelmiszert SZÉP-kártyával 2025-ben

Eredetileg a hazai turizmus fellendítése volt a SZÉP-kártya (azaz a Széchenyi Pihenőkártya) célja, de mára számos egyéb előnyeit is élvezhetjük.

A SZÉP-kártya még hasznosabb lesz 2025-ben.

Forrás: Shutterstock

Fontos változások a SZÉP-kártya felhasználásáról 2025-ben

Bővülnek a lehetőségek

Jelentősen megváltoznak 2025-ben a SZÉP-kártya felhasználási feltételi, aminek minden bizonnyal sokan örülni fognak, hiszen többek között lakásfelújításra is felhasználható lesz az éves keretösszeg 50 százaléka. Emellett egy új zsebet is kap majd a kártya, ami az aktív életmóddal kapcsolatos tevékenységekre irányul majd, sőt, a juttatás keretösszegét is megnövelik.

Élelmiszer vásárlás SZÉP-kártyával

A SZÉP-kártya szuper béren felüli juttatás, azonban az utóbbi években sokan nehezményezték, hogy meleg étel vásárlásra nem használható fel. Ez 2025-től megváltozik, ugyanis már élelmiszert is vásárolhatsz, nem csak éttermekben, hanem számos boltban és üzletben.

A következő üzletekben használhatod ki a kártyádat:

pékségekben: ha helyben sütött finomságokról van szó, bátran fizethetsz SZÉP-kártyával

élelmiszerek bisztróiban: több áruház üzleteiben találhatsz kifőzdéket, ahol grillcsirkét, szendvicset és egyéb meleg ételt tudsz vásárolni, pl: Spar, Interspar, Coop, Príma és CBA.

hentesüzletekben: a jó kis disznótoroshoz is könnyen hozzájuthatsz innentől, bátran vásárolhatsz hurkát, kolbászt és grillhúsokat

Lakásfelújításra is költheted

Már nem csak utazásra, szórakozásra és éttermekre költheted a kártyán található összeget, hanem bútorokra is.