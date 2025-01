Maradékmentés: ezt tedd a felesleges zsemlemorzsával és tojással, miután befejezted a panírozást

Ha mindig is szerettél kreatívan bánni a maradékokkal, most itt a lehetőség, hogy egy kis fűszerrel és egy-egy plusz hozzávalóval igazán ínycsiklandó falatokat varázsolj a panírozás maradékából. A tojásos panírmasszából és maradék zsemlemorzsából készült sült falatkák nemcsak finomak, hanem gyorsan elkészíthetők, így ideálisak egy laza étkezéshez vagy akár snackként is.

Panírozás után mindig van maradék zsemlemorzsa és tojásos keverék, amit azonban vétek kidobni

Forrás: Shutterstock

Hogyan hasznosíthatjuk újra a panírozás maradékát

Akár húst, például csirkemellet vagy zöldségeket, esetleg sajtot készítesz, valószínű, hogy a panírozás során maradnak felesleges hozzávalók, zsemlemorzsa és a felvert tojásos massza. Azonban ahelyett, hogy ezeket a maradékokat a kukába dobnád, a panírozás és a sütés közben megmaradt hozzávalók újrahasznosíthatók. Valójában a panírozás során használt nedves és száraz hozzávalók mindent tartalmaznak, amire szükség van a finom falatok elkészítéséhez, és még laktatóak is. Az élelmiszerpazarlás csökkentésének okos módja ez, ráadásul még tovább is használhatod az alapanyagokat, így több pénz marad a zsebedben. Arról nem is beszélve, hogy ezek a házi kis pogácsa lepények rendkívül könnyen elkészíthetők.

A lenyűgöző eredmény érdekében kezdd azzal, hogy a maradék zsemlemorzsát belekevered a megmaradt tojásos fürdőbe. Az így kapott masszának elég sűrűnek kell lennie ahhoz, hogy kis pogácsákat, vagy egy nagyobb lepényt formálj belőle.

Ha a massza túl folyós, adj hozzá további zsemlemorzsát. Miután formáztad, már csak annyi dolgod van, hogy olajban megsütöd. Amint illatosak és aranybarnák lesznek, kész is van, és már élvezheted is a finom falatokat.

Ízesítsd saját ízlésed szerint!

Nem számít, milyen maradékot használsz, szinte bármilyen kombináció, amit panírozásra vagy panírozott étel készítésére használsz alakítható. Bár a tojásos massza elengedhetetlen ahhoz, hogy a kis falatok megőrizzék pogácsára hasonlító kerekded formájukat.

Például a sima vagy fűszerezett zsemlemorzsa jól működik, akárcsak a pirított vagy pirítatlan változatok. Még a panko vagy a megmaradt lisztek is remekül megállják a helyüket.

Valójában a gluténmentes alternatívák, mint a törött kukoricapehely, burgonyaszirom vagy kókuszreszelék is kiváló alapot adnak ehhez a harapnivalóhoz. Ha valami különlegesebb ízre vágysz, játssz a fűszerekkel: jól passzol hozzá például a cayenne bors vagy add hozzá a kedvenc fűszerkeverékedet. De belecsempészhetsz valami csípőset, például egy kevés őrölt chilit. Adhatsz hozzá reszelt sajtot vagy zúzott fokhagymát, hogy fokozd az umamit, de aprított petrezselyem vagy snidling is tehető a tésztába.

Nyugodtan dobj bele más maradékokat is, például karamellizált hagymát, morzsolt szalonnát vagy bármi mást, ami épp elfoglalja a helyet a hűtőben.

Bár önállóan is ellenállhatatlanok, ezek a kis pogácsák akkor igazán finomak, ha szószokkal tálalod őket. Bármi, a mézes mustártól a fokhagymás majonéztől a sajtmártásig, még magasabb szintre emelheti ezeket az egyszerű finomságokat. Fogyaszd akár előételként, akár főétel mellé.