Miért nem sikerülnek az újévi fogadalmak? Ezt tegyük helyette!

Az évkezdet, bár tele van friss energiával, gyakran túl sok stresszel és irreális elvárásokkal is jár, amelyek különösen megnehezítik a tartós életmódváltást. Emellett az ünnepek utáni fáradtság is gátat szab a januári célok elérésének. Gondoltad volna, hogy a tavasz kedvezőbb időszakot kínál a reális és tartós újévi fogadalmak és célok kitűzésére? Íme 5 ok, amiért tavasszal sikeresebb a változás.

Az újévi fogadalmak és kitűzött célok sokszor irreálisak, ezért is nehéz őkt hosszú távon betartani.

Forrás: Shutterstock

Miért nem tudjuk betartani az újévi fogadalmakat?

A leggyakoribb újévi fogadalmak általában az egészségesebb étkezésre, a kevesebb alkoholfogyasztásra, a rendszeres testmozgásra, a dohányzásról való leszokásra, az okosabb pénzmegtakarításra, és az álomalak elérésére vonatkoznak, de sokan tűznek ki karrierrel kapcsolatos célokat is. Az újévi fogadalmak betartása azonban azért is nehéz, mert sokszor túl ambiciózusak, nem elég konkrétak, vagy kidolgozottak és nehezen elérhetők.

A januári célok sokszor meggondolatlanul, a pillanatnyi lelkesedés hatására születnek, és nem veszik figyelembe a valódi életkörülményeinket.

Az ünnepek utáni fáradtság, a hideg téli napok, a kevés napfény és a korai sötétedés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az újév kezdeti lelkesedése után hamar elillan a motivációnk. Sajnos mindezek miatt akár már februárra elérhetjük azt a pontot, ahol feladjuk az új szokások kialakítását és az újévi célok elérése csak álom marad, a fogadalmak betartása pedig hamar szertefoszlik.

Milyen módszerek segítenek, hogy betartsuk az újévi fogadalmakat?

Az újévi fogadalmak betartásának kulcsa, hogy kis lépésekben haladjunk, és ne próbáljunk mindent egyszerre megváltoztatni.

Az új szokások kialakítása során nagyon fontos a konkrét és mérhető célok kitűzése, például napi 30 perc mozgás, heti három egészséges étkezés, vagy napi 7-8 óra alvás. Ha ezeket a célokat reálisan meghatározzuk, és fokozatosan érjük el őket, akkor nagyobb eséllyel tartjuk be az újévi fogadalmainkat. Ugyan ez nem könnyű feladat, de nem is lehetetlen. A legfontosabb, hogy ne váljunk túl szigorúvá magunkkal szemben, és ne hagyjuk, hogy az egyes kudarcok visszavessenek minket.

Az új szokások kialakítása időt és türelmet igényel. A kulcs a fokozatos változtatás, aminek nem muszáj januárban nekiveselkednünk, az év bármely szakaszában elkezdhetjük.

A tavaszi hónapok jobban kedveznek az új célok kitűzésének és az új szokások kialakításának, így érdemes áprilisi friss lendülettel nekivágni a változásnak.