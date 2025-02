Megbírságolhatnak, ha hiányoznak az autódból ezek a tárgyak

Ha autóba ülünk, legtöbbször csak az úti célra és az útra koncentrálunk, pedig érdemes odafigyelni arra is, hogy minden szükséges eszköz nálunk legyen. Egy váratlan ellenőrzés vagy akár egy kisebb baleset esetén komoly gondot okozhat, ha hiányzik egy-egy fontos felszerelés. Nemcsak a szabályok betartása miatt fontos ezekre ügyelni, hanem azért is, mert a saját és utastársaink biztonságát szolgálják. Ráadásul a megfelelő tartozékok hiánya helyszíni bírságot is vonhat maga után, amely akár több tízezer forintos kiadást is jelenthet. Mindezt könnyedén elkerülhetjük, ha időnként ellenőrizzük, hogy minden előírt eszköz a helyén van-e.

Amit kötelezően magaddal kell vinned az autódban

A KRESZ előírásai szerint két dolognak mindenképp az autódban kell lennie: az elsősegélydoboznak és az elakadásjelző háromszögnek. Ezek nélkül nemcsak szabálytalan vagy, hanem baleset esetén komoly gondba is kerülhetsz. A láthatósági mellény ugyan nem kötelező tartozék, de ha sötétben kell elhagynod a járművet, már azzá válik – ezért mindig érdemes egyet bekészíteni.

Mit tartalmaz egy elsősegélydoboz?

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha vásárolsz egy B típusú egészségügyi dobozt, amelyben minden kötelező eszköz megtalálható. Az elsősegély-felszerelés nem csak azért fontos, mert előírás, hanem valóban életmentő lehet, ezért érdemes évente átnézni a tartalmát. Egyes eszközök elöregedhetnek vagy lejárhatnak, így időről időre cserére szorulnak. Sőt, bizonyos elemekből, például kötszerből, érdemes az előírt mennyiségnél többet is tartani az autóban.

Ez a B típusú elsősegélydoboz tartalma:

Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5m): 4 db

Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db

Steril hajtogatott mull (50 cm x 80 cm): 3 db

Steril mull lap (6 cm x 6 cm / 100 lap): 2 db

Vágott mullpólya egyenként csomagolt (10 cm x 5 m): 4 db

Ragtapasz (1.25 cm x 5 m): 1 db

Háromszögletű kendő: 2 db

Fólia kesztyű 1 pár: 1 db

Ragtapasz (6 cm x 10 cm): 2 db

Biztosítótű: 4 db

Olló: 1 db

fertőtlenítő oldat (30 ml): 1 db vagy fertőtlenítő párna: 6 db

Kéztisztító fertőtlenítő lap: 4 db

Higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db

Gumis sebészeti szájmaszk: 1 db

Elsősegélynyújtás képekben: 1 db

Tartalomjegyzék: 1 db

Bírság helyett biztonság

A helyszíni bírságok 6500 forinttól kezdődnek, de akár 200 ezer forintig is terjedhetnek. Egy komplett elsősegélydoboz ára ennek a töredéke, így sokkal jobban jársz, ha már előre gondoskodsz róla. Ráadásul egy jól felszerelt autó nemcsak a bírságoktól óv meg, hanem vészhelyzetben az életedet is megmentheti.