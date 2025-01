Így vezess ónos esőben, hogy elkerüld a balesetet

Az ónos eső az egyik legveszélyesebb téli időjárási jelenség. Az ónos eső áttetsző tükörjeget képez az összes felületen, amit ér, ezért ilyenkor a kelleténél is fokozottabb óvatossággal kell vezetnünk. Az első jele annak, hogy jeges útszakasszal van dolgunk, hogy egyre opálosabbnak tűnik az út, mintha csak lecsapódó pára lenne. A közútkezelők okkal szokták az autósokat arra figyelmeztetni, hogy csak az induljon útnak ónos esőben, akinek halaszthatatlan dolga van, és járművére felszerelte a téli gumit. Az alábbiakban mutatunk néhány tippet, hogyan kerülheted el, hogy irányíthatatlanná váljon alattad az autó a jégen.

Ónos esőben nagyobb odafigyelést igényel a vezetés is

Forrás: Shutterstock

Ónos esőben vezetni: az időjárás most a jégnek kedvez

1. Megfelelő guminyomás: ellenőrizd indulás előtt

Télen különösen fontos odafigyelni és rendszeresen ellenőrizni a guminyomást. Hideg időben ugyanis csökken a kerékben a nyomás, ami fékezés esetén hosszabb fékutat eredményez, ez pedig balesethez vezethet. Hasonlóan járhatunk abban az esetben is, ha túl nagy a nyomás a gumiabroncsban. Éppen ezért rendszeresen, legalább a tankolások alkalmával ellenőrizzük a kerekek nyomásértékeit.

2. Üzemanyag, élelem, meleg ruha: sose feledkezz meg róla

Senki sem úgy indul el reggel otthonról, hogy elakad a jeges úton, de sajnos bármi megtörténhet. Ezért fontos, mindig legyen elegendő üzemanyag az autóban, mert egy hosszabb ideig tartó elakadás során nagyon gyorsan kihűl az autó, ha nem tankoltunk eleget. Jó, ha bekészítünk indulás előtt egy kis túlélőcsomagot is, amiben legyen szendvics, víz és meleg takaró is. A láthatósági mellény kötelező kellék, de télen, mikor egyébként is hamar besötétedik, elengedhetetlen, hogy legyen nálunk.

3. Figyelj a sebességre: inkább menj lassabban

A rendőrség is azt tanácsolja az autóvezetőknek, hogy ne a legnagyobb megengedett sebességgel közlekedjenek a fagyos, téli időszakban, hanem lassabban, a megváltozott látási és útviszonyoknak megfelelően. A jármű sebességét úgy válasszuk meg, hogy azt biztonságosan meg lehessen állítani egy hirtelen fellépő akadály esetén is.