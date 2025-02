Ez a banki üzenet nem az, aminek látszik: az összes pénzed elúszhat, ha bedőlsz

Ne dőlj be a csalóknak, és figyelmeztesd erre az ismerőseidet is — erre hívja fel a rendőrség a lakosság figyelmét. Az új banki csalási kísérlet egy kérdőív kitöltésével kínál több tízezer forintot, ám aki kitölti, az nem pénz kap, hanem pénzt veszít, akár az összeset.

Újra támadnak a kiberbűnözők, újabb banki csalással próbálják kisemmizni az jóhiszemű áldozataikat

A banki csalók az áldozat születésnapjára kínálnak nagyobb pénzösszeget, amennyiben a jóhiszemű „ügyfél” kitölt egy egyszerű kérdőívet. És ki ne akarna 70 ezer forinthoz jutni, ingyen... Ezért a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség figyelmeztetést adott ki a Facebookon.

Újabb csalási kísérlet terjed Facebookon, SMS-ben és e-mailben!

A csalók az MBH Bank nevében hirdetéseket tesznek közzé, valamint üzeneteket küldenek, azt állítva, hogy születésnapjuk alkalmából egy kérdőív kitöltéséért cserébe 70 000 Ft-ot adnak. Ne dőlj be, ez átverés! Céljuk, hogy megszerezzék Netbank és bankkártya adataidat!

Hogyan védekezhetsz?

Soha ne add meg Netbank belépési vagy bankkártyaadataidat kérdőívekben, sem a hirdetésekhez kapcsolódó online felületeken!

Ellenőrizd a bank hivatalos oldalán, hogy van-e ilyen futó kampány!

Ne dőlj be a kecsegtető ajánlatnak, ami néhány kérdés megválaszolásáért pénzösszeget ígér!

Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a KiberPajzs honlapjára!”