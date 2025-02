Újabb balhé látott napvilágot: Justin Baldoni és Blake Lively még mindig tudnak újat mutatni

A filmvilág egyik legnagyobb botránya jelenleg Blake Lively és Justin Baldoni pere. A két színész a Velünk véget ér című filmben dolgozott együtt. Előbb Blake Lively perelte be Baldonit, majd az utóbbi nyújtott be jogi beadványt, amit később egy idővonallal ellátott weboldallal egészített ki.

Blake Lively ruhái a filmben nagyon drágák voltak

Forrás: Northfoto

Blake Lively csak úgy szórta a pénzt

Újabb vita robbant ki a peres felek között - számol be a PageSix - amelynek középpontjában most a Velünk véget ér ruhatár-költségvetése áll, amely Baldoni állítása szerint 430 000 dollárral nőtt Lively követelései miatt. Justin Baldoni módosított panaszában azt állítja, hogy a produkció ruhatárának eredetileg 185 000 dolláros költségvetése jelentősen megnövekedett Lively igényei miatt. Egy állítólagos, 2023 áprilisában küldött e-mail szerint a gardróbra addigra már 615 000 dollárt költöttek, és a vásárlások kizárólag Baldoni és Lively ruhatárára összpontosultak. Az e-mail szerint „a kreatív változtatások után mindent újra kellett vásárolni Blake-nek, de ez nagyon sok pénz”. A produkció egyik producere is aggodalmát fejezte ki, azt mondta, hogy az ilyen mértékű kiadások példátlanok.

Lively szerint a karakterének ez jár

A panasz szerint Lively figyelmen kívül hagyta a rendezői elképzeléseket, és saját maga választotta ki karakterének ruhatárát. Több száz képet küldött a film jelmeztervezőjének, és elvárta, hogy azok alapján új darabokat szerezzenek be – gyakran a késő esti órákban is. Ez jelentős többletköltséget eredményezett, miközben más szereplők ruházatának kialakítására kevesebb idő és erőforrás maradt. Lively továbbá ragaszkodott ahhoz, hogy karaktere „megengedheti magának a luxusruhákat”, például 5000 dolláros cipőket, annak ellenére, hogy a filmben egy virágboltost alakít.

Baldoni próbált megálljt parancsolni Blake-nek

Baldoni állítása szerint 2023 májusában megpróbálta Livelyt meggyőzni arról, hogy változtassanak a ruhatár tervezésén, és jobban kontrollálja a költségeket. Lively azonban ezt elutasította, sőt azt sugallta, hogy a stúdió és a producerek nyomást gyakorolnak rá, hogy feladja az elképzeléseit.