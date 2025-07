Kimaxolja a sárdobálást Denise Richards és Aaron Phypers: lopás, függőségek, bántalmazás is a porondon van

Phypers korábban többek között azzal is vádolta Richardst, hogy súlyos fájdalomcsillapító-függőséggel küzd, és állítása szerint „ötszázasával” szerzi be a Vicodint. „Van egy komoly problémája. Alkohollal is keveri, és egész éjjel fent marad” – nyilatkozta. Denise Richards ezzel szemben azt állította, hogy férje korábban erőszakos volt vele szemben, és egy alkalommal úgy megütötte, hogy monoklija lett. Phypers ezeket a vádakat határozottan tagadta.