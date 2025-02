Letartóztatták az Ugly Betty sztárját: hatalmas balhét csapott partnerével

Csütörtökön reggel Floridában letartóztatták Eric Mabiust, az Ugly Betty (Ki ez a lány?) című sorozat ismert színészét, miután egy bárban kitört veszekedés során rendőri utasításoknak nem tett eleget. A Nassau megyei seriff hivatal jelentése szerint a színész ittas állapotban volt, és a helyszínen a rendőrökkel szemben is ellenállt.

Eric Mabius egy bárban keveredett verekedésbe

Eric Mabius ittas volt

A jelentés alapján Mabius egy nővel tartózkodott a bárban, aki tiszteletlenül viselkedett a többi vendéggel szemben. A helyzet fokozatosan elmérgesedett, amikor a nő köpködni kezdett, majd megfenyegetett egy vendéget. Mabius beavatkozott, fellökte a nőt és egy mási embert, majd a földön rávetette magát az utóbbira, és a haját tépte. Szemtanúk szerint többen is beavatkoztak, hogy leszedjék a színészt az áldozatról. A rendőrök kiérkezésekor a színész rendkívül ittas volt, és kiabált a jelenlévőkkel.

Ellenszegült a rendőröknek

Mabius a kiérkező rendőrök utasításainak is ellenszegült, nem volt hajlandó ülve maradni, sőt megpróbált a letartóztatását végző tiszt mögé lépni, így végül is hivatalosan őrizetbe vették. Barátnője szintén ellenállt a rendőröknek, így őt is letartóztatták. A színészt a Nassau megyei börtönbe szállították, ahol jelenleg is őrizetben van. A letartóztatási jelentésben szereplő információk szerint a rendőrök nem emelnek vádat, viszont az állítólagos áldozat perre viszi az ügyet Mabius és társa ellen is.