Egy szál bodyban mutatta meg tónusos, szexi testét Eva Longoria

Eva Longoria a Született feleségek óta ott van a világ legszebb színésznői között. Megjelenése többnyire kifogástalan, soha nem küzd pluszkilókkal és a bőre is gyönyörű. Legutóbbi posztja szerint ezzel ő maga is tisztában van és nem is takargatja a testét.

Eva Longoria ma is elképesztően néz ki

Forrás: Getty Images

Eva Longoria igazi bombázó

Eva Longoria ismét bebizonyította, hogy 49 évesen is lenyűgöző formában van. A színésznő megosztott néhány képet Instagram-követőivel, amelyeken egy fekete bodyban pózol, kiemelve hosszú, barna tónusos lábait. A bejegyzéshez pedig csak ennyit írt: „Készen állok a hétvégére”. Longoria nemcsak kifogástalan alakjával, hanem ragyogó sminkjével is lenyűgözte rajongóit. A fotók rendkívül nagy sikert arattak: a poszt eddig közel 125 ezer lájkot kapott.

Új filmben láthatjuk hamarosan

2025 márciusában jelenik meg Eva Longoria új filmje. A Disney+-on láthatjuk majd az Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip című családi vígjátékot, amelyben olyan színészekkel játszik, Cheech Marin, Thom Nemer, Cristo Fernández és Paulina Chávez. Eva Longoria korábban egy interjúban arról beszélt, hogy a filmben látható mexikói család nagyon hasonlít a sajátjára.