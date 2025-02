Földrengés volt Pannonhalma térségében - ez okozta az éjszakai rengéseket

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2025. február 13-án 00:03 perckor 2,4 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Pannonhalma térségében, tizenhárom kilométeres mélységben. A Katasztrófavédelemhez nem érkezett bejelentés földrengés okozta károk miatt. Az obszervatórium elárulta, mi okozhatta a rengést.

Az alacsony magnitúdójú földrengés nem okozott anyagi károkat

Ez van a Pannonhalma térségében történt kisebb földrengés hátterében

Az éjfél után néhány perccel jelentkező alacsony amplitúdójú földrengésről a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három bejelentés érkezett, mindhárom Pér területéről. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a közösségimédia-oldalán magyarázta el, mi állhat a magyarországi földrengés hátterében:

„A ma esti pannonhalmi rengés az ÉK-DNy irányú Rába-vonal környezetében történt, amely az ÉNy-ra fekvő Ausztroalpi-egységet választja el a tőle DK-re elhelyezkedő Dunántúli-Középhegységi-egységtől. A közelmúltban Magyarszecsőd, Beled és Rábapatona közelében történtek a Rába-vonal környezetéhez kapcsolódó 4-es magnitúdót meghaladó rengések sorrendben 2003, 2004 és 2011-ben. A jellemzően kb. 10 km-es mélységben kipattanó rengések arra utalnak, hogy a Rába-vonal és környezete most is aktívan deformációt szenved az említett két tektonikai egység között. Ahogy látható a Pannonhalma térségében kb. 13 km mélységben kipattant földrengés legvalószínűbben a hazánk területén jelenleg is aktív (neotektonikus) balos oldalelmozdulásos szerkezeti zónához kapcsolódik. A feszültség felhalmozódás hajtóereje ebben az esetben is az Adriai-kőzetlemez és a stabil Európai Platform között végbemenő közeledés következtében kialakuló kompressziós erőtér az elmúlt néhány millió évben. A jelen rengés a jelenlegi ismereteink alapján nem kapcsolódik sem a mostani horvát, sem a görög rengésekhez” — írja Facebook-oldalán az obszervatórium.