Mikor fogok meghalni? A halál órája pontosan megmondja!

Legyen bármekkora tabu, az embereket évezredek óta foglalkoztatja a halál. Egy weblap mesterséges intelligencia segítségével rémisztő pontossággal méri fel, mikor fog eljönni a halál órája. Vajon mennyire megbízhatók az infók arról, hogy mikor fogok meghalni?

Vajon mikor jön el a halál órája? Egy rémisztő weboldal szolgáltat rá választ.

Forrás: Shutterstock

Honnan tudja a halál órája, hogy mikor fogok meghalni?

Egy weboldal a mesterséges intelligenciát segítségül hívva tesz előrejelzést halálunk időpontjának várható idejéről, általunk megadott információk alapján.

Többek között olyan adatokat kérnek, mint születési dátum, nem, magasság, testtömegindex, mentális állapot, alkoholfogyasztási és dohányzási szokások, de kitér a testmozgásra, étkezésre is.

A weblap nem csupán arra ad választ, hogy „mikor fogok meghalni”, de arra is vérfagyasztóan realista jóslatot tesz, hogy hogyan fogunk meghalni. Miután minden szükséges információt megadtunk, a weblap mesterséges sírkövet generál, melyen halálunk órájának pontos dátuma szerepel.

Mennyire pontos a halál órája?

Tűnjön első látásra bármilyen rémisztőnk a halál órájának eredménye, érdemes azt kellő szkepticizmussal szemlélni, mert számos, a közelgő halál jelei szempontjából lényeges adatot nem kér le.

Nem tudja például a családtörténetet, pedig a halál idejét és módját nagyban befolyásolja a genetika.

Örökletes betegséget, egyéb káros szokásokat, kórtörténetet, anyagi helyzetet szintén nem kér le, így a közölt eredmény általánosító, főleg a WHO adatai alapján dolgozik. Az is komoly hiányossága az oldalnak, hogy a halál okának egyetlen dolgot jelöl meg, pedig sokszor egyszerre több tényező is biológiai halálhoz vezethet.

Etikus a halál órája?

Számos etikai kérdést felvet az oldal létezése, melyek közül talán az lehet a legveszélyesebb, hogy a szuicid hajlamú személyeket egy lépéssel a sír felé lökheti. Elképzelhető, hogy valaki puszta kíváncsiságból merészkedik a lapra, viszont öngyilkos gondolatokkal küszködők számára veszélyes lehet.

Akinek szuicid gondolatai vannak, sokszor a legjelentéktelenebbnek tűnő apróság is végzetes lehet – képzeljük csak el, mit váltana ki belőlük a weboldalon látott információ.

A weblap készítői ugyan tettek egy nyilatkozatot, hogy az oldal kizárólag szórakozási célt szolgál, mondván: a számítógép úgysem tudja bemérni a halál pontos óráját.