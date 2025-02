Jennifer Lopez áttetsző szoborszoknyája ellentmond a gravitációnak: értelmezni sem tudjuk

A 2025-ös Grammy-gálán Jennifer Lopez egy Stephane Rolland által tervezett szoknyában jelent meg. A csillogó, áttetsző, aranyszínű anyagból készült ruhadarab absztrakt szobormintát ábrázolt az énekesnő csípője körül. A merész szoknyát egy egyszerű fekete garbóval és hosszú kesztyűkkel párosította.

Jennifer Lopez szoborszerű szoknyáját nehéz értelmezni

Forrás: AFP

Jennifer Lopez kihagyta a vörös szőnyeget - váratlanul tűnt fel az eseményen, ahol ő adta át a legjobb latin popalbumnak járó díjat Shakirának.

Jennifer Lopez a Pre-Grammy-gálán sokkal csinosabb volt

A Grammy előtti este Lopez részt vett a Clive Davis által rendezett Pre-Grammy Gálán, ahol egy teljesen más hangulatú, mélyen dekoltált, fényes, barna LaPointe ruhát viselt, ami sokkal inkább hozzáillő volt, mint ez az összeállítás.

Jennifer Lopez a Pre-Grammy-gálán

Forrás: https://www.instagram.com/jlo/

Bár Jennifer Lopez az idei Grammyn nem volt jelölt, korábban már szerepelt a díjazottak között. Utoljára 2000-ben kapott jelölést a Let's Get Loud című dalával a legjobb táncfelvétel kategóriában. Az utóbbi években azonban inkább a filmes karrierjére összpontosított. Legutóbb az Unstoppable című sportdrámában szerepelt, következő filmje, a Kiss of the Spider Woman pedig nemrég debütált a Sundance Filmfesztiválon.