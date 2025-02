Sabrina Carpenter Hamupipőkét idézte meg.

Forrás: FilmMagic/67th GRAMMY Awards - Arrivals

Miley Cyrus

Miley Cyrus a vagány, de nőies korszakát éli, és ehhez méltóan jelenik meg a vörös szőnyegen. A Grammy-gálára egy több helyen is kivágott Saint Laurent bőrruhában érkezett, amiben bátran mutatta meg csoda szép alakját és kockás hasát. Az énekesnő új frizurát is villantott, frufruját most láttuk először.

Miley Cyrus megvillantotta izmos hasát.

Forrás: CBS via Getty Images/The 67th Annual Grammy Awards

Jaden Smith

Elképesztően meghökkentő, de ünneplésre méltó Jaden Smith váratlan szettje. A rapper egy kastélyt viselt a fején a 2025-ös Grammy-díjátadó vörös szőnyegén, amelyet a magyar Abodi divatmárka készített Makó Szilveszterrel együttműködve.