Jennifer Lopez megmutatta Ben Afflecknek, mit veszített: köldökig dekoltált ruhában gálázott

Jennifer Lopez az esemény előtt már Instagram-oldalán is megmutatta rajongóinak a merész öltözéket. A bejegyzéséhez csupán két barna szívet és egy arany csillámemojit fűzött, utalva a ruhaválasztására.

Jennifer Lopez melleit alig takarta csillogó ruhája

Forrás: https://www.instagram.com/jlo/

A világsztár megjelenését gondosan megválasztott kiegészítők tették még kifinomultabbá. A ruhájához színben illő szőrmét viselt, és hosszú, csokoládészínű körmöket csináltatott. Hangsúlyos ékszereket választott: egy hatalmas kővel díszített nyakék és gyémántokból kirakott fülbevaló volt rajta.

Frizuráját feszes, elegáns kontyba fogta, sminkje pedig a klasszikus Lopez-stílust követi: bronzos, füstös szemfestés, dús pillák és visszafogottan fénylő, nude ajkak.

Jennifer Lopez mögött nehéz év áll

Jennifer Lopez számára az elmúlt év különösen megterhelő volt. Két év házasság után 2024 augusztusában nyújtotta be a válókeresetet Ben Affleck ellen. This is Me című filmje igen gyenge kritikákat kapott, és a turnéját le kellett mondania. Mindezek ellenére az énekesnő elhatározta, hogy 2025 az újrakezdés éve lesz számára.