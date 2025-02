Nőgyűlölőnek tartják Kanye Westet - Azt állítja, egy szerelmes férfi bármit megtehet

Kanye West és Bianca Censori képviselője, Milo Yiannopoulos szerint teljes képtelenség az az állítás, hogy a zenész uralkodik a felesége felett, az pedig pláne, hogy veri is. Mindeközben West kijelentései egészen mást tükröznek.

Kanye West ámokfutásba kezdett

Forrás: Northfoto

„A megalázott Bianca narratíva hisztérikus és abszurd”

Yiannopoulos a The Hollywood Reporternek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az a feltételezés, miszerint Kanye West manipulálja és fizikailag bántalmazza Censorit, egyszerűen nevetséges. „Bianca Censori teljes kontrollal bír önmaga felett, és önmaga dönt arról, hogy mit visel” - mondta Yiannopoulos, utalva a például a nő a Grammy-díj átadóján viselt provokatív pucérruhájára.

West ellentmondásos kijelentései olajat öntöttek a tűzre

De ki adna Yiannopoulos szavára, amikor maga West jelentette ki az X-en, hogy Bianca az ő jóváhagyásával választhat magának ruhát, ráadásul azt is beismerte, hogy korábban megütött nőket, valamint elfogadhatónak tartja azt is azt is, hogy Sean "Diddy" Combs - akinek az azonnali szabadon bocsátását kérte - bántalmazta Cassie Venturát. „Amikor egy férfi igazán szeret egy nőt, dühében tehet ilyesmit, mindkét féllel együttérzek” - írta. Kijelentése sokaknál kiverte a biztosítékot, ugyanis ezek normalizálják a családon belüli erőszakot.