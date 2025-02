Új dokumentumfilm mutatja be Matthew Perry utolsó napjait: más szemszög, sokkoló információk

A Peacock bejelentette, hogy egy új dokumentumfilmjük vizsgálja Matthew Perry 2023. október 28-án bekövetkezett halálának körülményeit. A Matthew Perry: A hollywoodi tragédia új szemszögből ismerteti a tragédiát, és bemutatja az üggyel kapcsolatban megvádolt személyek szerepét.

Matthew Perry tragédiájáról dokumentumfilmet forgattak

Forrás: Getty Images/David M. Benett

Matthew Perry halála új megvilágításban

A fél világot sokkolta, amikor kiderült, hogy Matthew Perry 54 éves korában elhunyt. A színészre a jakuzzijában találtak rá, később megállapították, hogy halálát ketamintúladagolás okozta, tehát korántsem volt tiszta, mint azt a szerettei is hitték vagy hinni akarták. A tragédiával kapcsolatban több embert felelősségre vontak: öt személy ellen emeltek vádat, hárman már bűnösnek vallották magukat, két gyanúsított pedig továbbra is perben áll a hatóságokkal. A Perry halálával kapcsolatban megvádolt személyek között van két orvos, Perry asszisztense, egy állítólagos közvetítő és egy drogdíler, akit ketaminkirálynőnek neveznek. Az egyik orvos és az állítólagos közvetítő 2025. március 4-én áll bíróság elé. A filmet Robert Palumbo rendezte, az előzetesben pedig interjúrészletek is láthatók, köztük Morgan Fairchilddel, aki a Jóbarátokban Perry anyját alakította.

„Ez a történet sokkal bonyolultabb, mint gondoltuk”

A hatóságok kezdetben nem találtak bizonyítékot idegenkezűségre, azonban a decemberben kiadott boncolási jelentés, amely kimutatta a ketamin jelenlétét a szervezetében, jelentősen megváltoztatta az ügyet. Egy, a dokumentumfilmben szereplő interjúlany megjegyezte: „Olyan jól ment minden. Mindenki azt hitte, tiszta és józan. A halálakor tudtuk meg, hogy ez a történet sokkal bonyolultabb, mint gondoltuk.”