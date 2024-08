Asszisztense többször öntudatlan állapotban talált rá a halála előtt Matthew Perryre

Azt már közvetlenül a halála után tudni lehetett, hogy Matthew Perry valószínűleg ketamin-túladagolás miatt fullad bele a medencéjébe. Ám akkor még csak arról lehetett hallani, hogy az 54 éves színész leküzdötte a függőségeit, a ketamint orvosoktól, fenntartó kezelésként kapja, de egyébként jól van. Ezzel egyidőben sokan felkapták a fejüket: azt állítva, hogy ha Perry csak annyi ketamint használt volna, amennyit "kellett", nem halt volna meg. Nos, azóta kiderült, az ügy sokkal bonyolultabb és szomorúbb. Hónapokkal ezelőtt nyomozás indult a Jóbarátok sztárjának halála miatt, amely megdöbbentő eredménnyel járt. Augusztus 15-én öt gyanúsítottat tartóztattak le a színész halálával kapcsolatban.

Matthew Perry az élete végén komoly ketaminfüggőségben szenvedett

Forrás: Northfoto

Matthew Perry asszisztense kitálalt

Most plusz információkkal szolgált Matthew Perry egykori személyi asszisztense, Kenneth Iwamasa is. Bevallotta, hogy a Jóbarátok sztárját a halálát megelőző hetekben számos alkalommal öntudatlanul találta állapotban találta. Ez azért különös, mert ő az egyik vádlott, aki bármikor beadhatta a színésznek a ketamint és be is adta.

Iwamasa augusztus 7-én bűnösnek vallotta magát egyrendbeli, halált okozó ketamin terjesztésére irányuló összeesküvésben, és 15 év börtönbüntetésre számíthat, ha elítélik. Kenneth „Kenny" Iwamasa a LinkedIn-profilján szerint több mint 25 évig dolgozott Perrynek. Életrajzában azt írta: „Jól érzem magam azokban a káoszos helyzetekben, amelyek rendet követelnek. Diszkrét vagyok, lojális és tiszteletben tartom a teljes titoktartást".

Kenneth „Kenny" Iwamasa elismerte, hogy orvosi képzés nélkül többször is ketamint szúrt be Perrynek, beleértve „több injekciót" a halála napján. Iwamasa elmondta, hogy 8:30 körül, majd 12:45 körül adott be injekciót adott a színésznek és hozzátette, mindössze 40 perccel később Perry állítólag megkérte őt, hogy készítse elő jakuzziját és a következőket mondta: "Lőjön be nekem egy nagyot". Aznap már az a harmadik adag volt.