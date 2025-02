Szextérkép: ezekkel a nőkkel kavart Michele Morrone

Michele Morrone neve ma már sokak számára ismert, és nem csupán színészi tehetsége, hanem szexi megjelenése is a képernyőhöz vonzza a nézőket. Az olasz színész leginkább a 365 nap című szenvedélyes thrillerből vált híressé, ahol a főszereplő Massimo karakterét alakította. A film hatalmas nemzetközi sikert aratott, és Morrone gyorsan a közönség kedvencévé vált. De mi történik mikor nincsenek kamerák? Mi az igazság a színész szerelmi életéről?

Michele Morrone szextérképe közel se olyan tág, mint gondolnád

Michele Morrone szextérképe: a férfi, aki elbűvölte a világot

Bár Morrone a privát életét teljesen titokzatosan éli, sok pletyka kering a nőkkel való viszonyairól. Az olasz színész korábban beismerte, hogy hosszabb ideig, 2014-től 2018-ig volt házas, és feleségétől, a modell és divattervező Rouba Saadeh -től két gyermeke is született. Azonban a házasságuk végül válással zárult. A pletykák szerint a válás oka az volt, hogy a feleség képtelen volt feldolgozni a 365 nap című filmben látott igen részletgazdag szexjeleneteket.

Házassága után nem sokkal kis ideig egy olasz modellel, Romina Michele-lel kavart, azonban ezt a kapcsolatot sosem erősítették meg hivatalosan, és nem sokkal később a média más nőkkel is kapcsolatba hozta a színészt.

Az egyik legnagyobb érdeklődést generáló pletyka 2020 novemberében történt, amikor Morrone és a szintén olasz színésznő, Ariadna Romero közös képeket és videókat kezdett el megosztani a közösségi médiában. Bár sokan úgy vélték, hogy a két híresség valóban egy párt alkot, egyikük sem erősítette meg ezt, sőt, Romero később egy interjúban elárulta, hogy csak barátok a színésszel.

Az egyetlen „nyilvános kapcsolata” a házassága után Moara Sorioval, a 20 éves modellel volt, akivel nem is olyan rég, az év elején szakítottak. Ehhez, a pletykák szerint egy pikáns magyar vonatkozás is társult, Horváth Csenge formájában. A két híresség ugyan állítja, hogy kizárólag baráti a viszonyuk, de a rajongóknak egészén más véleményük van a forró reklám után, illetve a pletykák szerint Michele és Csenge randiztak is egymással egy menő étteremben, összebújva.