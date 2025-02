Michele Morrone rajongó vagy és szívesen vacsoráznál a világsztárral? Csupán ennyit kell tenned érte!

A nagyszabású kampány február 17-én indul, amelyet Magyarország mellett kilenc másik országra is kiterjesztenek. A promóció keretében több mint ezer nyereményt sorsolnak ki, köztük egy luxusautót is. A legkülönlegesebb díj azonban nem az autó, hanem maga Michele Morrone, akivel a szerencsés egy közös vacsorát is elkölthet, ráadásul Olaszországban.

Michele Morrone és egy vacsora a főnyeremény

Forrás: AFP

Hogyan vacsorázhatsz együtt Michele Morronéval?

Csupán annyit kell tenned, ha elmúltál 18 éves, hogy vásárolsz egy limitált kiadású energiaitalt, regisztrálsz egy oldalon és feltöltöd a kódot. Figyelem! Őrizd meg a nyitófület, hogy bizonyítani tudd, ha nyertél.

A 365 nap című Netflix-film sztárja Magyarországon is rendszeresen megfordul, itt forgatta a szóban forgó reklámkampányt is — ebben látható Fésűs Nelly lányával, Horváth Csengével is.

Michele Morrone magyarországi kapcsolatai

A színész nem először vesz részt nagyszabású reklámkampányban. Az elmúlt években több reklámfilmben is szerepelt, és legutóbb Megan Foxszal dolgozott együtt a Subservience című filmen, amelynek európai premierjét Budapesten, egy plázában tartották. Jelenleg Anthony Hopkins oldalán dolgozik a Maserati: The Brothers című életrajzi drámán, amelyben olyan sztárok is szerepelnek, mint Andy Garcia, Jessica Alba és Salvatore Esposito. A film Alfieri Maserati történetét meséli el, aki testvéreivel együtt 1914-ben megalapította a világhírű olasz luxusautómárkát. Morrone alakítja Alfieri Maseratit, míg Anthony Hopkins a testvérek pénzügyi támogatójának szerepét tölti be.