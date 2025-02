Miért hallatszottak vérfagyasztó sikolyok a római fürdőkben?

Az ókori Rómában a fürdők nemcsak a tisztálkodás, kikapcsolódás, de a társasági és közélet helyszínei is voltak. Történészek nemrég egy olyan felfedezést tettek, miszerint a római fürdők csendjébe rémisztő sikolyok hasítottak. Mégis ki üvöltözött az elegáns fürdőkben?

Római fürdők a társadalmi élet központjai voltak.

Forrás: Getty Images/Roman Baths

A római fürdőkultúra dióhéjban

Aki meg szeretné érteni az ókori Róma kultúráját, tanulmányozza a római fürdőkultúrát. Ugyanis a római patríciusok és polgárok színe-java hétköznapokon nem a lakomákon, hanem a fürdőkben élte társasági életét, ahol tisztálkodás mellett masszázson, gőzfürdőben – mai szóval wellnesskezelésen – vett részt, de a sportolás, evés is jelentős része volt az ottani életnek.

Legfontosabb funkciója mégis a társasági élet volt, ahol a mindennapi dolgok mellett a politika is terítékre került. Utóbbit jól érzékelteti, hogy a provinciákban a római fürdők a közintézmények között épültek fel.

Római fürdők alapzaja

A fentiek alapján valószínűleg az olvasó is olyannak képzeli el az ókori római fürdőket, ahol volt egy természetes alapzaj. Azonban Seneca levelei arra engednek következtetni, hogy lármásabb helyek voltak, mint egy pesti kocsma egy szolidabb szombat estén. Ahol filozófiai, politikai viták hangzanak el, hangos viták óhatatlanul előfordulnak.

Ezen felül vízbe ugró, futkosó emberek zaja, masszőrök csapkodása, sportolók, nyögése, lihegése is betöltötte a teret. Ezek a hangok a mai, modern fürdőkben is teljesen természetesek, Seneca azonban vérfagyasztó sikolyokról is beszámolt, amik elmondása szerint szőrtelenítő férfiaktól származtak.

Az ókori Rómában pedig a gladiátorok szőrtelenítettek sokat, hogy semmi se takarja izmos testüket.

Vajon ki sikoltozott a fürdőkben?

Mivel a gladiátoroknak előadáson kellett részt venniük, fontos volt, hogy ápoltak legyenek, így logikusnak tűnhet, hogy egy-egy megmérettetés előtt vegyenek egy kiadós fürdőt. Helyzetük különleges volt a rabszolgák közt, így feltételezhetnénk, hogy kivételeztek velük.

Csakhogy kivételes helyzet ide vagy oda, a Római Birodalom törtvényei szerint a gladiátorok mégis rabszolgáknak számítottak.

Teljesen valószerűtlennek tűnik, hogy a polgárok által használt fürdőkbe engedték volna őket. Seneca levelében egy árva szót sem tett gladiátorokról, így valószínű, hogy csak véletlenül keveredtek a történetbe. Tehát lehet, hogy nem a gladiátorok üvöltöztek a szőrtelenítés okozta fájdalmukban, de ettől még mások kiáltozhattak ugyanezen okból.