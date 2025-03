Kisírt szemekkel búcsúztatta kamerák előtt kolléganője Bényi Ildikót

Az 55 éves Bényi Ildikó halálhíre mélyen megrázta a televíziós világot és egész egész hazánkat. Az Önök kérték műsorvezetője súlyos beteg volt. Egyszer már legyőzte a gyilkos kórt, másodszor a szervezete feladta a harcot. Pályatársai a közösségi oldakon is megemlékeztek róla, Novodomszky Éva pedig kisírt szemekkel, a könnyeivel küzdve beszélt róla március 12-én a Duna Családi kör című műsorában.

Bényi Ildikó halála egész Magyarországot megrázta

Bényi Ildikót az egész szakma gyászolja

Ahogy Novodomszky Éva, úgy műsorvezető-társai és a színészvilág is mélyen megrendült, amikor nyilvánosságra került, Bényi Ildikó meghalt. Az Önök kérték műsorvezetőjéről a Duna tévén is megemlékeztek. Szó esett arról, hogy bár beteg volt, mosolya és kedvessége megmaradt, mint amit 1997 óta megszokhattunk. "Egyedül maradt Fanni, akinek most nagy támaszra van szüksége" - mondta könnyes szemmel Novodomszky Éva.

Lánya magára maradt

Tótfalusi Fanninak - aki szintén műsorvezető lett - példaképe és legjobb barátja az édesanyja volt. Az utolsó időkben hazaköltözött, hogy mindenben a segítségére legyen. Fanni a minap közzé tette, hogy mikor és hol lesz édesanyja temetése.