Egy korszak lezárult: hatalmas veszteség a brit királyi családban

Erzsébet brit anyakirályné, VI. György király özvegye és II. Erzsébet királynő édesanyja, 2002. március 30-án - 23 évvel ezelőtt - 101 évesen halt meg windsori kastélyban. II. Erzsébet királynő az édesanyja mellett volt a végső órákban, aki álmában halt meg. Erzsébet anyakirályné rendkívüli tiszteletnek örvendett egész életében, halálakor azt mondták, egy korszak lezárult a britek történelmében.

Erzsébet brit anyakirályné 90 évesen még jó egészségnek örvendett

Forrás: Hulton Archive

Erzsébet brit anyakirályné a királyi család oszlopa volt

Különösen nagy elismerést váltott ki azáltal, hogy a második világháború alatt nem hagyta el Londont, hanem a Buckingham-palotában maradt a bombázások idején is. Egy alkalommal, amikor a palotát találat érte, így nyilatkozott: „Most már úgy érzem, szemébe nézhetek az East Enden lakóknak.” Férje, VI. György király 1952-ben hunyt el tüdőrákban, ami mélyen megrendítette Erzsébetet. Ekkor lánya, II. Erzsébet királynő már öt éve házasságban élt és két gyermek édesanyja volt. 1953-ban koronázták meg Nagy-Britannia uralkodójaként. Ettől kezdve az özvegy királyné az anyakirályné címet viselte, és évtizedeken át fontos szerepet töltött be a királyi család életében. Megérhette dédunokái, Vilmos és Harry hercegek születését is, ekkor már túl volt nyolcvanadik életévén.

Egyszer keveredett botrányba

1991-ben a brit sajtó olyan információkat tett közzé, amelyek kellemetlen helyzetbe hozták az anyakirálynét. Kiderült, hogy évekkel korábban a brit nemesség hivatalos évkönyvének, a Burke's Peerage-nek téves adatokat szolgáltatott két unokahúga, Katherine és Nerissa Bowes-Lyon halálával kapcsolatban. A sajtó vizsgálata kiderítette, hogy mindketten szellemi fogyatékossággal éltek, és egyikük még életben volt, egy Surrey megyei intézet lakójaként. Az ügy annál kellemetlenebb volt, mivel Erzsébet számos olyan szervezetet támogatott, amelyek a fogyatékkal élők integrációjáért küzdöttek. A királyi palota az ügy kirobbanásakor nem kommentálta a híreket.