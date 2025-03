Ilyet ritkán látni! Brutális ciklonok csapnak le az országra, szétverik a tavaszt

Magyarországon továbbra is a poláris örvény gyors és rendkívüli összeomlása határozza meg az időjárást. Ennek következményeként hét vármegyére adtak ki figyelmeztetést zivatar, jégeső és villámlás miatt. A következő napokban a változékony, csapadékos idő tovább folytatódik, újabb mediterrán ciklon érkezik délkeleti irányból.

Időjárás: hét vármegyére adtak ki figyelmeztetést zivatar, villámlás és jégeső miatt

Forrás: met.hu

Elmarad a tavaszi időjárás: mediterrán ciklonok sorozata érkezik

A poláris örvény szétesése úgynevezett meridionális hullámokat hozott létre. Ezek egyik ágán sarkvidéki eredetű hideg levegő nyomul dél felé, míg a másikon meleg, nedves légtömegek áramlanak észak felé. Az összeütköző légtömegek találkozásánál alakulnak ki az esőt hozó mediterrán ciklonok – ezekből érkezik most egymás után több is Közép-Európa fölé. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban záporok, zivatarok, kisebb esők és időnkénti napsütés váltakoznak. A maximum-hőmérsékletek 12–18 °C körül alakulnak. Péntek délutántól délen kiterjedt esőzés kezdődik, amely szombaton az ország többi részére is átterjed.

Szélsőséges tavaszi időjárás

A szombati nap országszerte borult, esős időt ígér, a levegő is visszahűl, a nappali maximumok 10 és 15 fok között maradnak. A csapadék esélye vasárnap fokozatosan csökken, de a ciklon északnyugat felé vonul, így arrafelé maradhat legtovább esős az idő. Száraz napsütéses időre sajnos a következő napokban nincs esély.