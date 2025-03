Ritka fotó! Újra címlapon tündököl a 79 éves Kudlik Júlia: remekül néz ki a Delta műsorvezetője

Kudlik Júlia, a magyar televíziózás egyik legismertebb arca hosszú idő után ismét címlapra került. A 79 éves tévés ikon, aki évtizedeken át vezette az MTV számos legendás műsorát, csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt. Most azonban kivételt tett: a Hot! magazin legújabb számának borítóján szerepel, és láthatóan remek formában van.

Kudlik Júlia a Hot! magazin címlapján

Forrás: Hot! magazin

Kudlik Júlia jó ideje visszavonultan él

Kudlik Júliáért rengetegen rajongtak annak idején, és máig élénken él az emberek emlékezetében, pedig sok-sok éve már, hogy visszavonult. A legendás műsorvezető több produkciónak is háziasszonya volt egykor, olyanoknak, mint a Delta vagy a Fölszállott a páva. Az azonban, hogy hátat fordított a médiának, nem jelenti azt, hogy unalmas életet él. Az utóbbi években sok olyan dologra jutott ideje, amire korábban, a munkája mellett nem.

Kudlik Júlia 79 évesen is remekül néz ki

Forrás: Hot! magazin

„Volt névnapom, születésnapom, házassági évfordulóm, karácsonyom, ami mindaddig soha. Végig tudtam olvasni egy könyvet, sőt, azt a luxust is megengedhettem magamnak, hogy szerzők életművét olvasom végig, lehetőleg kiadás sorrendjében – idézte a magazin Kudlik Júliát. „Jól vagyok, nem szoktam panaszkodni” – mondta. „Szerencsére az egészségem is jó, így semmi ok az aggodalomra.”